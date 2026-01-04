Bursa Hava Durumu! 04 Ocak Pazar Bursa hava durumu nasıl?

Bugün, 4 Ocak 2026 Pazar günü, Bursa'da hava genellikle kapalı. Sıcaklık gündüz saatlerinde 14 - 16 derece civarında. Gece saatlerinde ise 5 - 6 derece arasında olacak. Hissedilen sıcaklık da 14 - 15 derece aralığında. Nem oranı yüksek, %60 - %80 civarında. Bu durum, hava hissiyatını daha soğuk hissettirebilir. Rüzgarlar hafif, saatte 5 - 10 kilometre hızında esecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu pek değişmeyecek. 5 Ocak Pazartesi günü, hava kapalı kalacak. Sıcaklıklar 12 - 16 derece arasında değişecek. 6 Ocak Salı günü yine kapalı bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 13 - 15 derece civarında seyredecek. Bu dönemde yağış beklenmiyor.

Bursa'da bugünkü hava durumu, sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissi yaratabilir. Dışarı çıkarken, yanınıza bir mont veya ceket almanız faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olması, terlemeyi artırabilir. Bu nedenle rahat ve nefes alabilen kıyafetler tercih edilebilir. Rüzgarın hafif olması, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Plan yaparken, bu durumu göz önünde bulundurmanızda fayda var. Dışarıda vakit geçirecekseniz, hava koşullarına uygun giyinmelisiniz. Böylece rahat ve sağlıklı bir gün geçirebilirsiniz.