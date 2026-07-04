Bursa Hava Durumu! 04 Temmuz Cumartesi Bursa hava durumu nasıl?

Bugün, 4 Temmuz 2026 Cumartesi. Bursa'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Gün boyunca yer yer sağanaklar bekleniyor. Hava sıcaklığının 25 derece civarında olması tahmin ediliyor. Gece ise sıcaklık 16 ile 17 derece arasında olacak. Nem oranı %48 civarında tahmin ediliyor. Rüzgar, kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 6 km hızla esecek.

Bursa'daki hava durumu, açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluk yaratabilir. Sağanakların aniden başlaması, ıslanma riskini artırabilir. Dışarı çıkarken yanınızda su geçirmez bir yağmurluk veya şemsiye bulundurmanız faydalı olacaktır. Yüksek nem oranı, terlemeyi artırabilir. Bu da vücut ısısının hızla yükselmesine yol açabilir. Bu durumu dengelemek için hafif ve nefes alabilen kıyafetler tercih edebilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde Bursa'da hava durumu daha stabil hale gelecek. 5 Temmuz Pazar günü hava güneşli olacak. Sıcaklık 27 ile 28 derece civarında seyredecek. 6 Temmuz Pazartesi günü de benzer koşullar devam edecek. Hava güneşli olacak ve sıcaklık 27 ile 28 derece arasında kalacak. 7 Temmuz Salı günü bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklık yine 27 ile 28 derece civarında olacak.

Bu dönemde açık hava etkinlikleri için hava koşulları daha elverişli olacak. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde cildinizi korumak önemlidir. Özellikle öğle vakitlerinde güneş koruyucu ürünler kullanmalısınız. Sıcak havalarda susuz kalmamak için bol su içmeye özen gösterin. Dışarıda vakit geçirirken hafif ve nefes alabilen kıyafetler tercih edebilirsiniz.

Bursa'da 4 Temmuz Cumartesi günü hava durumu değişken olacak ve sağanaklar bekleniyor. Önümüzdeki günlerde havanın daha stabil hale geleceği tahmin ediliyor. Açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunulacak. Hava koşullarına uygun hazırlık yaparak gününüzü keyifli hale getirebilirsiniz.