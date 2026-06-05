Bursa Hava Durumu! 05 Haziran Cuma Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 5 Haziran 2026 Cuma günü hava durumu değişken olacak. Gün boyunca bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 15 ile 27 derece arasında değişecek. Rüzgar saatte yaklaşık 4 kilometre hızda esecek.

Bugünkü hava durumu özellikle öğleden sonra ve akşam saatlerinde yağışlı koşulların etkili olacağını gösteriyor. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almak faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak için kat kat giyinmekte yarar var. Bu, vücut ısınızı korumaya yardımcı olur.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha stabil hale gelecek. 6 Haziran Cumartesi günü hava az bulutlu olacak. Sıcaklıklar 13 ile 27 derece arasında seyredecek. 7 Haziran Pazar günü hava açık olacak. Sıcaklıklar 12 ile 29 derece arasında değişecek. Bu günlerde yağış beklenmiyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunulacak.

Hafta sonu planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurabilirsiniz. Ancak, hava durumunun aniden değişebileceğini unutmamalısınız. Planlarınızı buna göre esnek tutmak her zaman iyi bir fikirdir.