Bursa Hava Durumu! 05 Ocak Pazartesi Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 5 Ocak 2026 tarihinde bulutlu hava bekleniyor. Gün boyunca sıcaklık 13 derece civarında olacak ve gece 6 dereceye düşecek. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Salı günü bulutlu ve güneşli, Çarşamba günü ise sağanak yağış görülebilir. Ancak, sıcaklık 16 dereceye kadar çıkacak. Değişen hava koşullarına uygun giysiler tercih etmek ve güncel tahminleri takip etmek önemlidir.

Ufuk Dağ

Bursa'da hava durumu, 5 Ocak Pazartesi 2026 tarihi için bulutlu bir gün olarak öngörülüyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 13 derece civarında olacak. Gece saatlerinde ise sıcaklığın 6 dereceye düşmesi bekleniyor. Bu, Bursa'daki hava durumunun serin ve bulutlu olacağını gösterir.

Önümüzdeki günlerin hava durumu ise değişkenlik gösterecek. Salı günü, hava bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklık 14 derece civarında tahmin ediliyor. Çarşamba günü yer yer sağanak yağışlar görülebilir. Hava sıcaklıkları 16 dereceye kadar çıkabilir. Bu durum, Bursa'nın hava koşullarının değişken olacağını işaret ediyor.

Bu hava koşullarına uygun olarak, sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutacak giysiler tercih etmelisiniz. Ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmanız önemlidir. Yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmez ayakkabılar kullanmalısınız. Bu, ıslanmaktan kaçınmanıza yardımcı olacaktır. Hava durumunun değişkenliği nedeniyle güncel tahminleri takip etmek faydalıdır. Planlarınızı buna göre yapmalısınız.

