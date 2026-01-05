Bursa Hava Durumu! 05 Ocak Pazartesi Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da hava durumu, 5 Ocak Pazartesi 2026 tarihi için bulutlu bir gün olarak öngörülüyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 13 derece civarında olacak. Gece saatlerinde ise sıcaklığın 6 dereceye düşmesi bekleniyor. Bu, Bursa'daki hava durumunun serin ve bulutlu olacağını gösterir.

Önümüzdeki günlerin hava durumu ise değişkenlik gösterecek. Salı günü, hava bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklık 14 derece civarında tahmin ediliyor. Çarşamba günü yer yer sağanak yağışlar görülebilir. Hava sıcaklıkları 16 dereceye kadar çıkabilir. Bu durum, Bursa'nın hava koşullarının değişken olacağını işaret ediyor.

Bu hava koşullarına uygun olarak, sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutacak giysiler tercih etmelisiniz. Ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmanız önemlidir. Yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmez ayakkabılar kullanmalısınız. Bu, ıslanmaktan kaçınmanıza yardımcı olacaktır. Hava durumunun değişkenliği nedeniyle güncel tahminleri takip etmek faydalıdır. Planlarınızı buna göre yapmalısınız.