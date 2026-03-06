Bursa Hava Durumu! 06 Mart Cuma Bursa hava durumu nasıl?

Bugün, 6 Mart 2026 Cuma günü, Bursa'da hava durumu parçalı bulutlu ve ılımandır. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 3°C civarındadır. Öğleye doğru sıcaklıklar 12°C'ye kadar yükselecek. Gün boyunca sıcaklık 12°C ile 3°C arasında değişecektir.

Bugünkü hava durumu, sabah ve akşam saatlerinde serin olacak. Dışarı çıkarken yanınıza bir ceket almanız faydalı olacaktır. Öğle saatlerinde daha ılıman bir hava bekleniyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun bir zaman sunmaktadır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu da ılıman olacaktır. Cumartesi günü sıcaklıklar 10°C ile 3°C arasında seyredecek. Pazar günü ise sıcaklıklar 10°C ile 2°C arasında olacağı tahmin edilmektedir. Bu durum, hafta sonu boyunca açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sağlar.

Bursa'da hava durumu genellikle ılımandır. Dışarı çıkarken hava koşullarına uygun giyinmemiz önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olmalıyız.