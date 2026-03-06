HABER

Bursa Hava Durumu! 06 Mart Cuma Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da hava durumu 6 Mart 2026 Cuma günü parçalı bulutlu ve ılımandır. Sabah saatlerinde sıcaklık 3°C civarında iken öğle saatlerinde 12°C’ye yükselecek. Gün boyunca sıcaklık 12°C ile 3°C arasında değişkenlik gösterecek. Cumartesi ve Pazar günleri de benzer ılıman hava koşulları bekleniyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir hafta sonu geçirmeniz mümkündür. Dışarı çıkarken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız.

Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 6 Mart 2026 Cuma günü, Bursa'da hava durumu parçalı bulutlu ve ılımandır. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 3°C civarındadır. Öğleye doğru sıcaklıklar 12°C'ye kadar yükselecek. Gün boyunca sıcaklık 12°C ile 3°C arasında değişecektir.

Bugünkü hava durumu, sabah ve akşam saatlerinde serin olacak. Dışarı çıkarken yanınıza bir ceket almanız faydalı olacaktır. Öğle saatlerinde daha ılıman bir hava bekleniyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun bir zaman sunmaktadır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu da ılıman olacaktır. Cumartesi günü sıcaklıklar 10°C ile 3°C arasında seyredecek. Pazar günü ise sıcaklıklar 10°C ile 2°C arasında olacağı tahmin edilmektedir. Bu durum, hafta sonu boyunca açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sağlar.

Bursa'da hava durumu genellikle ılımandır. Dışarı çıkarken hava koşullarına uygun giyinmemiz önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olmalıyız.

