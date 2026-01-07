HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bursa Hava Durumu! 07 Ocak Çarşamba Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 7 Ocak 2026 Çarşamba günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Sabah sıcaklık 12 derece olacak. Gün içinde 17 dereceye kadar yükselebilir. Hafif yağışlı ve bulutlu bir hava hakim olacak. 8 Ocak'ta sıcaklık 16 dereceye çıkacak, orta şiddetli yağış bekleniyor. 9 Ocak Cuma günü sıcaklık 10 dereceye düşecek, karla karışık yağmur görülecek. Vatandaşların gerekli önlemleri alması ve hava koşullarına uygun giyinmesi önemlidir.

Bursa Hava Durumu! 07 Ocak Çarşamba Bursa hava durumu nasıl?
Taner Şahin

Bursa'da 7 Ocak 2026 Çarşamba günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı yaklaşık 12 derece civarında olacak. Bulutlu bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklık 17 dereceye yükselebilecek. Hafif yağışlı bir hava etkili olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 15 dereceye düşecek. Hava yine bulutlu kalacak. Gece saatlerinde sıcaklık 14 dereceye kadar inecek. Hafif yağışlı bir hava devam edecek.

Bursa'da önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenliğini sürdürecek. 8 Ocak Perşembe günü hava sıcaklığı 16 dereceye kadar çıkacak. Orta şiddetli yağışlı bir hava bekleniyor. 9 Ocak Cuma günü sıcaklık 10 dereceye düşecek. Yağmur ve kar karışımı bir hava etkili olacak. 10 Ocak Cumartesi günü sıcaklık 13 dereceye yükselebilecek. Hafif yağışlı bir hava görülecek.

Değişken hava koşulları nedeniyle özellikle 9 Ocak Cuma günü yağmur ve kar karışımı hava bekleniyor. Bursa'da yaşayanlar ve ziyaretçiler hava koşullarına uygun giyinmelidir. Gerekli önlemler alınmalıdır. 9 Ocak'ta karla karışık yağmur nedeniyle yollar kayganlaşabilir. Araç kullanırken dikkatli olunmalıdır. Trafik kurallarına uyulmalıdır. Ayrıca, 8 ve 10 Ocak'ta orta şiddetli yağışlar beklendiği için dikkatli olunmalıdır. Açık hava etkinlikleri planlayanlar hava durumunu göz önünde bulundurmalıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP'nin Manisa'da bir kaybı daha! Kalbine yenik düştüCHP'nin Manisa'da bir kaybı daha! Kalbine yenik düştü
ABD gözünü resmen Grönland'a dikti: "Askeri seçenek masada"ABD gözünü resmen Grönland'a dikti: "Askeri seçenek masada"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mehmet Akif Ersoy’ın son ifadesi olay olacak! "Orada bulunan fenomenler uyuşturucu kullanıyordu"

Mehmet Akif Ersoy’ın son ifadesi olay olacak! "Orada bulunan fenomenler uyuşturucu kullanıyordu"

Ölü sayısı açıklandı! ABD'nin 3 Ocak saldırısının bilançosu belli oldu

Ölü sayısı açıklandı! ABD'nin 3 Ocak saldırısının bilançosu belli oldu

(Özet) Fenerbahçe - Samsunspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Fenerbahçe - Samsunspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Son dakika! Şeyma Subaşı uyuşturucu kullandığını itiraf etti

Son dakika! Şeyma Subaşı uyuşturucu kullandığını itiraf etti

ŞOK'a Columbia mont çeşitleri geliyor!

ŞOK'a Columbia mont çeşitleri geliyor!

Cem Küçük'ten emekli için seyyanen zam çıkışı 'Başka hiçbir şey kurtarmaz'

Cem Küçük'ten emekli için seyyanen zam çıkışı 'Başka hiçbir şey kurtarmaz'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.