Bursa Hava Durumu! 07 Ocak Çarşamba Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 7 Ocak 2026 Çarşamba günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı yaklaşık 12 derece civarında olacak. Bulutlu bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklık 17 dereceye yükselebilecek. Hafif yağışlı bir hava etkili olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 15 dereceye düşecek. Hava yine bulutlu kalacak. Gece saatlerinde sıcaklık 14 dereceye kadar inecek. Hafif yağışlı bir hava devam edecek.

Bursa'da önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenliğini sürdürecek. 8 Ocak Perşembe günü hava sıcaklığı 16 dereceye kadar çıkacak. Orta şiddetli yağışlı bir hava bekleniyor. 9 Ocak Cuma günü sıcaklık 10 dereceye düşecek. Yağmur ve kar karışımı bir hava etkili olacak. 10 Ocak Cumartesi günü sıcaklık 13 dereceye yükselebilecek. Hafif yağışlı bir hava görülecek.

Değişken hava koşulları nedeniyle özellikle 9 Ocak Cuma günü yağmur ve kar karışımı hava bekleniyor. Bursa'da yaşayanlar ve ziyaretçiler hava koşullarına uygun giyinmelidir. Gerekli önlemler alınmalıdır. 9 Ocak'ta karla karışık yağmur nedeniyle yollar kayganlaşabilir. Araç kullanırken dikkatli olunmalıdır. Trafik kurallarına uyulmalıdır. Ayrıca, 8 ve 10 Ocak'ta orta şiddetli yağışlar beklendiği için dikkatli olunmalıdır. Açık hava etkinlikleri planlayanlar hava durumunu göz önünde bulundurmalıdır.