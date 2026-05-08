Bursa Hava Durumu! 08 Mayıs Cuma Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 8 Mayıs 2026 Cuma günü hava durumu ılımandır. Şehir sakinleri için keyifli bir gün olacaktır. Gündüz hava sıcaklığı yaklaşık 24 dereceye ulaşacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 13 ile 14 derece arasında seyredecek. Gökyüzü kısmen bulutlu olacak. Hafif bir rüzgar hissedilecek. Bu koşullar, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için idealdir.

Bugünkü hava durumu sabah ve öğle saatlerinde açıktır. Açık hava etkinlikleri için uygundur. Akşam saatlerinde hava sıcaklığı düşecek. Hafif bir ceket veya uzun kollu giysi bulundurmak faydalı olabilir. Ayrıca, gün boyunca hafif bir rüzgar olacak. Rüzgarın etkisini azaltmak için uygun kıyafetler seçilmelidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 9 Mayıs Cumartesi günü hava sıcaklığı 23 ile 24 derece arasında olacak. Kısa süreli sağanaklar bekleniyor. 10 Mayıs Pazar günü yine 23 ile 24 derece arasında seyredecek. Hafif yağışlar görülebilir. 11 Mayıs Pazartesi günü hava sıcaklığı 25 ile 26 derece civarında olacak. Yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar beklenmektedir.

Bu dönemde özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye bulundurmak iyi bir fikir. Su geçirmez bir mont da tercih edilebilir. Hava sıcaklıklarının değişkenliği nedeniyle kat kat giyinmek önemlidir. Hava koşullarına uygun kıyafetler seçmek, gün boyunca rahat etmenizi sağlayacaktır.

Bursa'da 8 Mayıs 2026 Cuma günü hava durumu açık hava etkinlikleri için uygundur. Önümüzdeki günlerde ise hava koşullarına göre plan yaparak Bursa'nın keyfini çıkarabilirsiniz.