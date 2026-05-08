Ordu'da maden sahasındaki sondaj çalışmalarına yönelik bilirkişi keşif yaptı

Korgan ilçesindeki maden sahasındaki sondaj çalışmaları, Danıştay kararı ile usulden bozuldu. Bunun üzerine Ordu İdare Mahkemesi tarafından görevlendirilen 9 kişilik heyet, Aybastı ilçesinde bulunan ve menderesleri ile ünlü Perşembe Yaylası'na geldi.

ORDU'DA MADEN SAHASINA KEŞİF YAPILDI

Heyet üyeleri burada yaptıkları görüşmelerin ardından, beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte Aybastı Perşembe Yaylası ile Korgan ilçesinde bulunan Çobantepe mevkisinin 7 ayrı bölgesinde bulunan maden sahasındaki sondaj çalışmalarına yönelik keşif gerçekleştirdi. Bu esnada jandarma ekipleri, bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Keşif incelemesini tamamlayan heyet bölgeden ayrıldı.

BÖLGE SAKİNLERİ MADENİ İSTEMİYOR

Bölgede yaşayan vatandaşlar, yıllardır yaylalarda hayvancılık ve tarım yaptıklarını belirterek, bölgede madenciliği istemediklerini belirttiler. Vatandaşlar, keşfin ardından sondaj çalışmalarının iptal olacağını umut ettiklerini belirterek, verilecek olan kararı beklediklerini söylediler.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır