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Bursa Hava Durumu! 08 Temmuz Çarşamba Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Hava sıcaklıkları 17 ile 33 derece arasında değişecek. Düşük nem oranı %19 olarak ölçülecek. Yağış ihtimali neredeyse sıfır. Rüzgar kuzeyden hafif esecek. Önümüzdeki günlerde ise benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Günün erken saatlerinde serin, öğleden sonra ise sıcak bir hava bizi karşılayacak. Hava durumunu dikkate alarak rahat giysiler tercih edilmelidir.

Bursa Hava Durumu! 08 Temmuz Çarşamba Bursa hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bursa'da 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 17 ile 33 derece arasında değişecek. Nem oranı %19 civarında kalacak. Yağış ihtimali neredeyse sıfır. Rüzgar kuzey yönünden saatte yaklaşık 5 kilometre hızla esecek.

Bu günlerde hava sıcaklıklarının 17 ile 33 derece arasında değişeceği anlamına geliyor. Günün başında hava daha serin olacak. Öğle ve öğleden sonra ise sıcaklık artacak. Düşük nem oranı, hava sıcaklığını daha tolerable hale getirebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 9 Temmuz Perşembe günü hava sıcaklığı 17 ile 30 derece arasında olacak. Hafif yağışlı koşulların yaşanması bekleniyor. 10 Temmuz Cuma günü ise sıcaklık 16 ile 30 derece arasında değişecek. Yağışsız bir gün olacağı öngörülüyor.

Bu dönemde hava genel olarak açık ve güneşli kalacak. Gün ortasında sıcaklıklar yükselecek. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ya da güneş gözlüğü kullanmak iyi bir fikir. Ayrıca, günün başında serin olacağı için kat kat giyinmek akıllıca olacaktır. İlerleyen saatlerde rahatça çıkarılabilecek giysiler tercih edilmelidir.

Hafif yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmez ceket bulundurmak yararlı olur. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Bursa'da 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü açık ve güneşli hava olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Günlük aktivitelerinizi planlarken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Uygun önlemler almak, konforlu ve sağlıklı bir gün geçirmenize yardımcı olur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
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