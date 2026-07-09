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Bursa Hava Durumu! 09 Temmuz Perşembe Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 9 Temmuz Perşembe günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde hava açık ve sıcaklık 20 derece civarında olacak. Öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlar görülebilir. Akşam saatlerinde sıcaklık 18 dereceye düşecek. Önümüzdeki günlerde hava genel olarak açık ve sıcak olacak. Doğru koruma yöntemleriyle güneşten korunmak ve yeterli su tüketmek, sağlık açısından önemli bir gereklilik taşımaktadır.

Bursa Hava Durumu! 09 Temmuz Perşembe Bursa hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 9 Temmuz 2026 Perşembe günü, Bursa'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde hava genellikle açık olacak. Sıcaklık 20 derece civarında seyredecek. Öğle saatlerine doğru yerel sağanakların görülme ihtimali var. Dışarı çıkarken yanınızda bir şemsiye bulundurmanız faydalı olacaktır. Akşam saatlerinde hava tekrar açacak. Sıcaklık 18 derece civarına düşecek.

Önümüzdeki günlerde Bursa'da hava durumu daha stabil hale gelecek. 10 Temmuz Cuma günü hava genellikle güneşli olacak. Sıcaklık 16 ile 30 derece arasında değişecek. 11 Temmuz Cumartesi günü sıcaklık 19 ile 34 derece arasında olacak. Hava açık kalacak. 12 Temmuz Pazar günü ise sıcaklık 22 ile 36 derece arasında değişecek. Hava yine açık olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları artacak. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için güneşten korunmak önem taşıyor. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek, korunmaya yardımcı olacaktır. Sıcak havalarda terleme nedeniyle vücut su kaybı artıyor. Su tüketimine özen göstermek önemlidir. Hafif, serinletici yiyecekler tercih etmek faydalı olacaktır.

Bursa'da 9 Temmuz Perşembe günü hava durumu değişken olacak. Sabah ve akşam saatlerinde hava daha serin ve açık. Öğle saatlerinde ise yerel sağanaklar görülebilir. Önümüzdeki günlerde hava daha sıcak ve açık olacak. Güneşten korunmak ve yeterli su tüketmek, sağlıklı bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
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