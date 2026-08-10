Bursa Hava Durumu! 10 Ağustos Pazartesi Bursa hava durumu nasıl?

Bugün, 10 Ağustos 2026 Pazartesi, Bursa'da hava durumu oldukça keyifli. Hava genellikle güneşli. Sıcaklıklar 25 ile 15 derece arasında değişiyor. Bu durum, Bursa'daki bugünkü hava için iyi bir yanıt sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 11 ve 12 Ağustos tarihlerinde sağanak yağış bekleniyor. Gök gürültülü sağanak yağış da görülebilir. Bu günlerde sıcaklıklar 26 ile 15 derece arasında olacak. 13 Ağustos'ta hava tekrar güneşli olacak. Sıcaklıklar 24 ile 14 derece arasında seyredecek.

Değişken hava koşullarına hazırlıklı olmak önemli. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye almanız faydalı olur. Hava sıcaklıklarındaki ani değişimlere karşı uygun kıyafet seçimi yapmalısınız. Bursa'da hava durumu değişkenlik gösterebilir. Güncel tahminleri takip etmekte yarar var.