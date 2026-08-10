HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bursa Hava Durumu! 10 Ağustos Pazartesi Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 10 Ağustos 2026 tarihinde hava durumu genellikle güneşli ve keyifli geçiyor. Sıcaklık 25 ile 15 derece arasında değişirken, önümüzdeki günlerde ise hava değişkenlik gösterecek. 11 ve 12 Ağustos tarihlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlı günlerde şemsiye almayı unutmamak ve kıyafet seçiminde dikkatli olmak önemli. Bursa'daki hava koşullarını takip etmekte fayda var.

Bursa Hava Durumu! 10 Ağustos Pazartesi Bursa hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 10 Ağustos 2026 Pazartesi, Bursa'da hava durumu oldukça keyifli. Hava genellikle güneşli. Sıcaklıklar 25 ile 15 derece arasında değişiyor. Bu durum, Bursa'daki bugünkü hava için iyi bir yanıt sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 11 ve 12 Ağustos tarihlerinde sağanak yağış bekleniyor. Gök gürültülü sağanak yağış da görülebilir. Bu günlerde sıcaklıklar 26 ile 15 derece arasında olacak. 13 Ağustos'ta hava tekrar güneşli olacak. Sıcaklıklar 24 ile 14 derece arasında seyredecek.

Değişken hava koşullarına hazırlıklı olmak önemli. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye almanız faydalı olur. Hava sıcaklıklarındaki ani değişimlere karşı uygun kıyafet seçimi yapmalısınız. Bursa'da hava durumu değişkenlik gösterebilir. Güncel tahminleri takip etmekte yarar var.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Televizyonlarda yeni dönem başlıyor! Kanal taraması gerekebilirTelevizyonlarda yeni dönem başlıyor! Kanal taraması gerekebilir
Bakan Kurum’dan sındırgı depreminin 1.yılı paylaşımı: “Yalnız bırakmadık, bırakmayız”Bakan Kurum’dan sındırgı depreminin 1.yılı paylaşımı: “Yalnız bırakmadık, bırakmayız”

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mekke Ortak Savunma Anlaşması Tel Aviv'i korkuttu! İsrailli bakan: "çok kötü, endişe verici ve tehlikeli"

Mekke Ortak Savunma Anlaşması Tel Aviv'i korkuttu! İsrailli bakan: "çok kötü, endişe verici ve tehlikeli"

Yer: Fatih... Soru sorma bahanesiyle yaklaşıp bıçakla polise saldırdı! Korkunç anlar kamerada

Yer: Fatih... Soru sorma bahanesiyle yaklaşıp bıçakla polise saldırdı! Korkunç anlar kamerada

Amedspor'dan Fenerbahçeli Oğuz Aydın hamlesi!

Amedspor'dan Fenerbahçeli Oğuz Aydın hamlesi!

Önce geç kaldı, sonra çıkmak istemedi! Vatandaş yuhaladı konser iptal edildi

Önce geç kaldı, sonra çıkmak istemedi! Vatandaş yuhaladı konser iptal edildi

Maaşlar artacak: Şehit aileleri ve gazilere yeni haklar!

Maaşlar artacak: Şehit aileleri ve gazilere yeni haklar!

Bir sigara grubuna daha zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

Bir sigara grubuna daha zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.