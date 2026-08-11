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Bursa Hava Durumu! 11 Ağustos Salı Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 11 Ağustos 2026'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Sıcaklık gün boyunca 17-26 derece arasında seyredecek. Özellikle öğleden sonraki saatlerde sağanak yağış ve gök gürültüsü bekleniyor. Rüzgar saatte 10 km hızla esecek. Nem oranı ise %38 civarında olacak. Önümüzdeki günlerde de hava durumu dalgalı kalacak. Dışarı çıkmadan önce hava koşullarını kontrol etmek ve yanınıza şemsiye almak faydalı olacaktır.

Bursa Hava Durumu! 11 Ağustos Salı Bursa hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 11 Ağustos 2026 Salı günü, Bursa'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Gün boyunca sıcaklık 17-26 derece arasında olacak. Özellikle öğleden sonra sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak bekleniyor. Dışarı çıkmadan önce yanınıza bir şemsiye almak faydalı olacaktır.

Rüzgar saatte 10 km hızla esecek. Nem oranı ise %38 civarında olacak. Bu durum, sıcak havayı daha bunaltıcı hissettirebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu da değişken kalacak. 12 Ağustos Çarşamba günü sıcaklık 16-26 derece arasında olacak. Sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak bekleniyor. 13 Ağustos Perşembe günü, sıcaklık 15-24 derece arasında olacak. Hava genellikle güneşli olacak. 14 Ağustos Cuma günü sıcaklık 11-22 derece arasında olacak. Yer yer sağanaklar görülebilir.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olacağı dikkate alınmalı. Plan yaparken hava durumunu kontrol etmek önemlidir. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek geçirdiğiniz günü daha konforlu hale getirebilir. Yağışa karşı koruyucu önlemler almak da faydalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
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