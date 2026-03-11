Bursa Hava Durumu! 11 Mart Çarşamba Bursa hava durumu nasıl?

Bugün, 11 Mart 2026 Çarşamba günü, Bursa'nın hava durumu genellikle açık ve güneşli. Gündüz sıcaklık yaklaşık 15 derece. Gece ise 5 derece civarında seyredecek. Bu güzel havada, Bursa'nın tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetmek için harika bir fırsat var.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 12 Mart Perşembe günü, kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları yaklaşık 11 derece. Gece ise 2 derece civarında olacak. 13 Mart Cuma günü, hava yine kısmen güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 12 derece. Gece ise 0 derece seviyelerine düşecek. 14 Mart Cumartesi günü, hava yine kısmen güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 13 derece, gece ise 2 derece civarında seyredecek.

Bu dönemde hava genellikle serin ve güneşli. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık daha düşük. Özellikle sabahları ve akşamları dışarı çıkarken ceket almak faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde ise güneşli havanın tadını çıkarmak mümkün. Açık hava etkinliklerine katılabilirsiniz.

Bursa'nın güzel havasını en iyi şekilde değerlendirmek için tarihi mekanları ziyaret edebilirsiniz. Doğa yürüyüşleri yapabilir, şehrin çeşitli parklarında vakit geçirebilirsiniz. Sabah ve akşam saatlerindeki serin havaya karşı hazırlıklı olmak gününüzü daha konforlu hale getirecektir.