Bursa Hava Durumu! 11 Ocak Pazar Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 11 Ocak 2026 Pazar günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 10 derece civarında başlayacakken, yağmur bekleniyor. Gündüz 9 dereceye düşecek olan sıcaklık, akşam saatlerinde 6 dereceye gerileyecek ve yağmurlu hava etkisini sürdürecek. Gece saatlerinde karla karışık yağmur görülecek. Rüzgar gün boyunca değişik yönlerden esecek. Önümüzdeki günlerde kar yağışlı hava koşulları da bekleniyor.

Ufuk Dağ

Bursa'da, 11 Ocak 2026 Pazar günü hava durumu değişken olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 10 derece civarında olacak. Yağmur bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 9 dereceye düşecek. Yağmur devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 6 dereceye gerileyecek. Yağmurlu hava etkisini sürdürecek. Gece saatlerinde sıcaklık 5 dereceye düşecek. Karla karışık yağmur bekleniyor.

Rüzgarlar sabah saatlerinde güneyden esecek. Hızı 20 km/saat olacak. Öğle saatlerinde güneybatıdan esecek. Bu sırada hızı 16 km/saat olarak öngörülüyor. Akşam saatlerinde rüzgar batıdan esecek. Hızı 8 km/saat olacak. Gece saatlerinde kuzeyden esmesi bekleniyor. Bu sırada hızı 10 km/saat olacak.

Nem oranı sabah saatlerinde %78 seviyesinde. Gündüz saatlerinde %79, akşam saatlerinde %88 olacak. Gece saatlerinde nem oranı %91 seviyesine yükselecek. Önümüzdeki günler için değişken bir hava durumu öngörülüyor.

Pazartesi, 12 Ocak 2026'da hava sıcaklığı 2 - 4 derece arasında olacak. Kar yağışlı hava bekleniyor. Salı, 13 Ocak 2026'da sıcaklık -1 - 2 derece arasında olacak. Hafif kar yağışı etkili olacak. Çarşamba, 14 Ocak 2026'da hava sıcaklığı -1 - 8 derece arasında olacak. Kapalı hava hakim olacak.

11 Ocak Pazar günü yağmurlu ve karla karışık yağmurlu hava nedeniyle dikkatli olunmalı. Dışarı çıkarken su geçirmez kıyafetler giyilmesi faydalı olacaktır. 12 ve 13 Ocak'taki kar yağışı nedeniyle özellikle yollarda dikkatli olunmalı. Kayma riski bulunuyor. Araçların kış lastikleri kontrol edilmelidir. Soğuk hava koşullarına karşı kat kat giyinmek önemli. Sıcak içecekler tüketmek de faydalı olacaktır.

