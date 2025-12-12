Bursa Hava Durumu! 12 Aralık Cuma Bursa hava durumu nasıl?

Bugün, 12 Aralık 2025 Cuma günü, Bursa'da hava durumu serin ve bulutlu. Sabah saatlerinde sıcaklık yaklaşık 6 derece. Gün ortasında sıcaklığın 14 dereceye yükselmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 6 dereceye düşecek.

13 Aralık Cumartesi günü, hava sıcaklıklarının 7 ile 13 derece arasında değişmesi öngörülüyor. 14 Aralık Pazar günü sıcaklık, 6 ile 12 derece arasında seyredecek. 15 Aralık Pazartesi günü hava sıcaklıkları 6 ile 11 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava serin ve bulutlu. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir şemsiye bulundurmanızda yarar var. Nem oranının yüksek olabileceğini unutmamalısınız. Nemden korunmak için uygun giysiler tercih edebilirsiniz.