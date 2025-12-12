HABER

Bursa Hava Durumu! 12 Aralık Cuma Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da hava durumu, 12 Aralık 2025 Cuma günü serin ve bulutlu. Sabah 6 derece olan sıcaklık, gün ortasında 14 dereceye çıkacak. 13 Aralık Cumartesi günü sıcaklık 7 ile 13 derece arasında, 14 Aralık Pazar ve 15 Aralık Pazartesi günleri ise 6 ile 12 ve 6 ile 11 derece arasında değişecek. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek ve şemsiye bulundurmak gerekecek. Nem oranına dikkat etmek fayda sağlayacaktır.

Bursa Hava Durumu! 12 Aralık Cuma Bursa hava durumu nasıl?
Taner Şahin

Bugün, 12 Aralık 2025 Cuma günü, Bursa'da hava durumu serin ve bulutlu. Sabah saatlerinde sıcaklık yaklaşık 6 derece. Gün ortasında sıcaklığın 14 dereceye yükselmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 6 dereceye düşecek.

13 Aralık Cumartesi günü, hava sıcaklıklarının 7 ile 13 derece arasında değişmesi öngörülüyor. 14 Aralık Pazar günü sıcaklık, 6 ile 12 derece arasında seyredecek. 15 Aralık Pazartesi günü hava sıcaklıkları 6 ile 11 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava serin ve bulutlu. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir şemsiye bulundurmanızda yarar var. Nem oranının yüksek olabileceğini unutmamalısınız. Nemden korunmak için uygun giysiler tercih edebilirsiniz.

hava durumu Bursa
