Bursa Hava Durumu! 12 Mart Perşembe Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 12 Mart 2026'da kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz hava sıcaklığı 11 derece, gece ise 0 derece civarında olacak. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 18 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %97, gündüz %93 seviyelerinde kalacak. Hava kirliliği orta seviyede, PM2.5 değeri 19.87 μg/m³ olarak ölçülüyor. Önümüzdeki günlerde serin hava koşulları ve hafif yağış bekleniyor. Dışarı çıkarken uygun giyinmek önemli.

Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 12 Mart 2026 Perşembe günü, Bursa'da hava kısmen güneşli olacak. Gündüz hava sıcaklığı 11 derece civarında. Gece sıcaklığın 0 derece civarında olması bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 18 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %97, gündüz %93 olacak. Akşam saatlerinde nem %95, gece ise %94 seviyelerinde kalacak. Basınç sabah 934 hPa, gündüz 933 hPa olarak ölçülecek. Akşam 929 hPa, gece ise 925 hPa seviyelerinde olacak. Görüş mesafesi 14 kilometre olarak tahmin ediliyor. Bulut oranı %18, UV indeksi ise 9 olarak belirlenmiş. Çiğ noktası sabah 8 derece, gündüz 7 derece seviyelerinde olacak. Akşam çiğ noktası 6 derece, gece ise 5 derece olarak öngörülüyor. Hava kirliliği orta seviyede. PM2.5 değeri 19.87 μg/m³, PM10 değeri 41.16 μg/m³ olarak ölçülüyor.

Önümüzdeki günlerde Bursa'da hava genel olarak kısmen güneşli ve serin olacak. 13 Mart Cuma günü 11 derece civarında sıcaklık bekleniyor. 14 Mart Cumartesi günü sıcaklığın 12 dereceye çıkması öngörülüyor. 15 Mart Pazar günü sıcaklığın 10 derece civarında olması tahmin ediliyor. Rüzgar kuzeydoğudan esmeye devam edecek. Nem ve basınç değerleri benzer seviyelerde kalacak. 15 Mart Pazar günü hafif yağışlı hava koşulları bekleniyor.

Bu serin hava koşullarında, özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha da düşebilir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Rüzgardan korunmak için uygun giysiler tercih edilmelidir. Hava kirliliği seviyesinin orta seviyelerde olduğu dikkate alınmalıdır. Solunum rahatsızlığı olan kişilerin açık hava aktivitelerini sınırlamaları önerilir. Hafif yağışlı hava koşulları bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınızda şemsiye bulundurmak da faydalı olacaktır.

