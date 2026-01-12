HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bursa Hava Durumu! 12 Ocak Pazartesi Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 12 Ocak 2026 Pazartesi günü soğuk ve karla karışık yağmurlu bir hava bekleniyor. Sabah saatlerinde sıcaklık 0 ile -2 derece arasında olacak. Gündüz ise 1 ile 3 dereceye yükselebilir. Rüzgar kuzeyden esecek ve saatte 10 ila 24 km hızla esmesi bekleniyor. Nem oranı %95 civarında. Dışarı çıkarken kalın giysiler ve şemsiye almayı unutmayın. Hava koşullarını dikkate alarak önlemlerinizi almanız önemlidir.

Bursa Hava Durumu! 12 Ocak Pazartesi Bursa hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

Bugün, 12 Ocak 2026 Pazartesi günü, Bursa'da hava durumu soğuk ve karla karışık yağmurlu olacak. Sabah saatlerinde sıcaklıklar 0 ile -2 derece arasında değişecek. Karla karışık yağmurlu hava koşulları bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 1 ile 3 derece arasında seyredecek. Karla karışık yağmurlu hava devam edecek. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklıklar 0 ile -2 derece arasında olacak. Bu süreçte karla karışık yağmurlu hava koşulları sürecek.

Rüzgar kuzey yönünden esecek. Rüzgar hızı saatte 10 km ile 24 km arasında değişecek. Nem oranı ise %95 civarında olacak. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 13 Ocak Salı günü sıcaklıklar -1 ile 2 derece arasında olacak. Karla karışık yağmurlu hava bekleniyor. 14 Ocak Çarşamba günü sıcaklık -1 ile 8 derece arasında değişecek. Hava kapalı olacak. 15 Ocak Perşembe günü sıcaklıklar 2 ile 10 derece arasında seyredecek. Hava puslu ve güneşli olacak.

Bu soğuk ve yağışlı hava koşullarında dikkatli olmak gerekiyor. Dışarı çıkarken kalın kıyafetler giymeniz tavsiye edilir. Kışlık mont, atkı, bere ve eldiven kullanmanız önemlidir. Yağış ihtimali yüksek. Bu nedenle mutlaka şemsiye veya yağmurluk almanızı öneririz. Açık hava aktivitelerini planlarken hava koşullarını dikkate almak önemlidir. Uygun önlemler almayı unutmayın.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da kar yağışı başladı!İstanbul'da kar yağışı başladı!
Trump en kararlı çıkışını yaptı: 'Şu ya da bu şekilde sahip olacağız'Trump en kararlı çıkışını yaptı: 'Şu ya da bu şekilde sahip olacağız'

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'daki protestolarla ilgili çarpıcı iddia! Sayı 10 bini aştı

İran'daki protestolarla ilgili çarpıcı iddia! Sayı 10 bini aştı

Mansur Yavaş, Ankara'daki trafik sıkışıklığının nedenini açıkladı

Mansur Yavaş, Ankara'daki trafik sıkışıklığının nedenini açıkladı

Real Madrid'den El Clasico öncesi skandal Arda Güler hamlesi! Milyonlarca Türk'ü kandırdılar

Real Madrid'den El Clasico öncesi skandal Arda Güler hamlesi! Milyonlarca Türk'ü kandırdılar

Dayanamadı; 'tövbe süreci' notuyla başörtülü halini paylaştı

Dayanamadı; 'tövbe süreci' notuyla başörtülü halini paylaştı

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

Tezgahlar doldu, fiyatlar dibi gördü 'Geçen seneden daha uygun'

Tezgahlar doldu, fiyatlar dibi gördü 'Geçen seneden daha uygun'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.