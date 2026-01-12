Bursa Hava Durumu! 12 Ocak Pazartesi Bursa hava durumu nasıl?

Bugün, 12 Ocak 2026 Pazartesi günü, Bursa'da hava durumu soğuk ve karla karışık yağmurlu olacak. Sabah saatlerinde sıcaklıklar 0 ile -2 derece arasında değişecek. Karla karışık yağmurlu hava koşulları bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 1 ile 3 derece arasında seyredecek. Karla karışık yağmurlu hava devam edecek. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklıklar 0 ile -2 derece arasında olacak. Bu süreçte karla karışık yağmurlu hava koşulları sürecek.

Rüzgar kuzey yönünden esecek. Rüzgar hızı saatte 10 km ile 24 km arasında değişecek. Nem oranı ise %95 civarında olacak. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 13 Ocak Salı günü sıcaklıklar -1 ile 2 derece arasında olacak. Karla karışık yağmurlu hava bekleniyor. 14 Ocak Çarşamba günü sıcaklık -1 ile 8 derece arasında değişecek. Hava kapalı olacak. 15 Ocak Perşembe günü sıcaklıklar 2 ile 10 derece arasında seyredecek. Hava puslu ve güneşli olacak.

Bu soğuk ve yağışlı hava koşullarında dikkatli olmak gerekiyor. Dışarı çıkarken kalın kıyafetler giymeniz tavsiye edilir. Kışlık mont, atkı, bere ve eldiven kullanmanız önemlidir. Yağış ihtimali yüksek. Bu nedenle mutlaka şemsiye veya yağmurluk almanızı öneririz. Açık hava aktivitelerini planlarken hava koşullarını dikkate almak önemlidir. Uygun önlemler almayı unutmayın.