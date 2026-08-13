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Bursa Hava Durumu! 13 Ağustos Perşembe Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da hava durumu bu günlerde oldukça keyifli bir seyir izleyecek. 13 Ağustos 2026'da güneşli havalarda sıcaklık 15 ile 25 derece arasında kalacak ve açık hava etkinlikleri için ideal fırsatlar sunacak. Cuma günü hava kısmen güneşli, Cumartesi ise tamamen güneşli olacak. Ancak, Pazar günü sağanak yağış bekleniyor, bu nedenle dışarı çıkarken şemsiye bulundurmak önem taşıyor. Hava sıcaklıkları ılıman, rahat kıyafet tercih edilebilir.

Bursa Hava Durumu! 13 Ağustos Perşembe Bursa hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 13 Ağustos 2026 Perşembe. Bursa'da hava durumu oldukça keyifli olacak. Gün boyunca hava güneşli kalacak. Sıcaklık 15 ile 25 derece arasında seyredecek. Bu, açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman olacak. Cuma günü hava kısmen güneşli. Sıcaklık 11 ile 21 derece arasında değişecek. Cumartesi ise hava tamamen güneşli olacak. Sıcaklık 13 ile 22 derece arasında seyredecek. Pazar günü sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık 12 ile 20 derece arasında olacak.

Bu dönemde özellikle Pazar günü için yağışlı hava koşullarına hazırlıklı olmak faydalı. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız iyi olur. Ani yağışlardan korunmanıza yardımcı olabilir. Hava sıcaklıkları ılıman olacak. Hafif ve rahat kıyafetler tercih edebilirsiniz.

Genel olarak Bursa'da önümüzdeki günlerde hava durumu açık hava etkinlikleri için uygun. Pazar günü için yağışlı hava tahminini göz önünde bulundurmalısınız. Planlarınızı buna göre yapmanızda fayda var.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
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