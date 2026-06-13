Bursa Hava Durumu! 13 Haziran Cumartesi Bursa hava durumu nasıl?

Bugün, 13 Haziran 2026 Cumartesi, Bursa'da hava durumu genellikle güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 20 - 25 derece arasında. Akşam saatlerinde ise 19 - 22 dereceye düşmesi bekleniyor. Nem oranı %80 seviyelerinde kalacak. Rüzgar saatte 5 kilometre hızla esecek. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sağlar.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 14 Haziran Pazar günü hava sıcaklığı 16 - 21 derece arasında olacak. 15 Haziran Pazartesi günü ise sıcaklık 22 - 29 derece arasında seyredecek. 16 Haziran Salı günü hava 20 - 31 derece aralığında kalacak. Bu süreçte hava genel olarak güneşli olacak. Yağış beklenmiyor.

Bursa'da bu hafta sonu ve önümüzdeki günlerde hava durumu açık hava etkinlikleri için elverişli görünüyor. Gündüzleri hafif giysiler tercih edebilirsiniz. Akşamları ise ince bir ceket almak faydalı olacaktır. Yüksek nem oranı sebebiyle su tüketimine dikkat etmelisiniz. Güneş ışınlarından koruma amaçlı şapka veya güneş kremi kullanılması önerilir.