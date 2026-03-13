Bursa Hava Durumu! 13 Mart Cuma Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 13 Mart 2026 Cuma günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 10-12 derece civarında olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 0-3 derece arasında değişecek. Öğle ve akşam saatlerinde ise 3-12 dereceyi bulacak. Nem oranı %70 civarında bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 10-15 kilometre hızla esecek.

Bugün Bursa'da yağış beklenmiyor. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygun bir gün anlamına geliyor. Sabah ve akşam saatlerinde hava daha soğuk olacak. İşe veya okula gideceklerin sıcak tutacak kıyafetler tercih etmesi önemli. Öğle saatlerinde ise hava ılımanlaşacak. Kat kat giyinmek pratik bir çözüm olabilir.

Önümüzdeki günlerde Bursa'daki hava durumu genel olarak değişmeyecek. 14 Mart Cumartesi günü sıcaklığın 11-12 derece olması bekleniyor. 15 Mart Pazar günü ise 9-14 derece arasında bir sıcaklık görülecek. Her iki gün için de yağış beklenmediği için açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunulacak.

Bursa'da 13 Mart 2026 Cuma günü hava durumu, açık hava etkinlikleri için elverişli olacak. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor.