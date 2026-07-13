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Bursa Hava Durumu! 13 Temmuz Pazartesi Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 13 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla hava durumu oldukça sıcak ve güneşli. Gündüz sıcaklık 34-35 derece, gece ise 21-22 derece olacak. Hafif rüzgar kuzeydoğudan esecek, nem oranı %20-25 aralığında seyredecek. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları beklenmekte. Sıcak saatlerde dışarıda dikkatli olunması, gölgede kalınması ve su tüketiminin artırılması öneriliyor. Bu önlemler, sağlığınızı koruma adına önemlidir.

Bursa Hava Durumu! 13 Temmuz Pazartesi Bursa hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 13 Temmuz Pazartesi 2026, Bursa'da hava durumu oldukça sıcak ve güneşli olacak. Gündüz hava sıcaklığı 34 - 35 derece arasında olacak. Gece ise sıcaklık 21 - 22 dereceye düşecek. Rüzgar hafif esecek. Kuzeydoğu yönünden saatte 5 - 7 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Nem oranı %20 - %25 civarında olacak. Bu koşullar, Bursa'daki hava durumunu belirliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 14 Temmuz Salı günü sıcaklık 32 - 33 derece olacak. Gece sıcaklığı ise 19 - 20 derece arasında seyredecek. 15 Temmuz Çarşamba günü sıcaklık 33 - 34 dereceye yükselecek. Gece sıcaklığı 20 - 21 derece olarak tahmin ediliyor. 16 Temmuz Perşembe günü ise 32 - 33 derece olacak. Gece sıcaklığı 19 - 20 dereceye düşecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden hafif esecek. Nem oranı %20 - %25 civarında kalacak.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında dikkatli olmak önemli. Özellikle öğle saatlerinde dışarda vakit geçireceklerin önlemler alması gerekiyor. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek, bol su içmek faydalı olacaktır. Hafif kıyafetler tercih edilmesi önerilir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak en iyisidir. Bu önlemler, sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmanıza yardımcı olur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
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