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Bursa Hava Durumu! 14 Ağustos Cuma Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 14 Ağustos 2026 Cuma günü hava durumu genellikle güneşli geçecek. Gündüz sıcaklık 22 derece civarında olacakken, gece ise 11 ile 12 derece arasında düşmesi bekleniyor. 15 Ağustos Cumartesi günü de benzer sıcaklıklar tahmin ediliyor. 16 Ağustos Pazar günü yerel bölgelerde hafif yağışlar olabilir. Hava durumunu kontrol etmek, dışarıda vakit geçirecekler için önemli hale geliyor.

Bursa Hava Durumu! 14 Ağustos Cuma Bursa hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bursa'da, 14 Ağustos 2026 Cuma günü hava durumu genellikle güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 22 derece civarında. Gece ise sıcaklığın 11 ile 12 derece arasında olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Bursa'nın tipik yaz havasını yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 15 Ağustos Cumartesi günü hava sıcaklığının 22 derece civarında olması tahmin ediliyor. 16 Ağustos Pazar günü hava sıcaklığı ise 20 derece civarında olacak. 17 Ağustos Pazartesi günü ise sıcaklığın 22 derece civarında olması öngörülüyor.

Bu dönem boyunca hava genellikle güneşli olacak. Ancak, 16 Ağustos Pazar günü yerel bölgelerde hafif yağışlar görülebilir. Havanın genel durumu güneşli. Fakat, yerel yağışlar, bazı bölgeleri etkileyebilir. Bu nedenle, dışarı çıkarken hava durumunu kontrol etmek faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
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