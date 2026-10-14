Bursa Hava Durumu! 14 Ekim Çarşamba Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 14 Ekim 2026 Çarşamba günü hava durumu, mevsimsel değişimlerin etkilerini yansıtıyor. Hava hafif parçalı bulutlu. Sıcaklık 20 derece civarında seyrediyor. Güneş zaman zaman bulutların arasından görünmekte. Gün içerisinde sıcaklık 19 - 22 derece arasında değişecek. Bu sıcaklıklar doğa yürüyüşleri ve açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor. Bugünkü hava, meraklılar için güzel bir gün vadediyor.

Bursa'nın ikliminde sonbahar ayları hava değişimlerine sahiptir. Önümüzdeki günlerdeyse hava durumu değişecek. Hafif yağışlı günler baş gösterecek. 15 Ekim Perşembe günü sıcaklık 18 - 21 derece arasında olacak. Gün içerisinde başlayacak yağışlar akşam saatlerinde artacak.

Hava koşullarını dikkate almak önemlidir. Açık hava etkinliklerine katılacaklar, şemsiyelerini yanlarına almalı. Dışarıda vakit geçireceklerin, uygun kıyafet giymeleri faydalı olacaktır. Düşen sıcaklıklarla kalın kıyafetler veya yağmurluk kullanımı konfor sağlayacak.

Hafta sonuna yaklaşıldıkça hava durumu serinleyecek. 16 Ekim Cuma günü sıcaklık 17 dereceye düşmesi bekleniyor. Yağışlar, günün ilerleyen saatlerinde görülecek. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek her zaman iyi bir fikirdir. Şehirdeki yeşil alanlar dikkat gerektiriyor. Muhtemel yağışlar zemin kayganlığına yol açabilir. Dış mekan aktivitelerinde dikkatli olmakta fayda var.

Bursa hava durumu, gün geçtikçe değişiyor. Sonbaharın etkisi, kentin doğal güzelliklerini ön plana çıkarıyor. Doğa yürüyüşleri, bisiklet turları veya piknik planları yapanlar, hava koşullarını dikkate alarak rahat bir gün geçirebilir. Yağışlı günlerde alternatif planlar ve hazırlıklarla süreci daha konforlu atlatmak mümkün. Hava durumunu aklınızda bulundurmayı unutmayın!