Bursa Hava Durumu! 14 Haziran Pazar Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 14 Haziran 2026 Pazar günü hava durumu değişken olacak. Sabah saatlerinde sis kalkacak. Hava sıcaklığı 11 - 14 derece arasında kalacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 19 - 23 dereceye yükselecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 22 - 25 derece civarında seyredecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık 14 - 16 derece arasında değişecek. Nem oranı %64 civarında olacak. Rüzgar hızı 1 - 4 km/saat arasında değişiklik gösterecek. Hava koşullarına uygun giyinmek faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha sıcak ve güneşli olacak. 15 Haziran Pazartesi günü hava sıcaklığı 14 - 16 derece arasında olacak. Güneşli bir hava bekleniyor. 16 Haziran Salı günü sıcaklık 20 - 31 derece arasında olacak. Güneşli hava hakim olacak. 17 Haziran Çarşamba günü sıcaklık 12 - 28 derece arasında olacak. Çoğunlukla güneşli bir hava görülecek. Güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler giymek önemlidir. Bol su içmek de gereklidir.