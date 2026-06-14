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Bursa Hava Durumu! 14 Haziran Pazar Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 14 Haziran 2026 Pazar günü değişken hava durumu bekleniyor. Sabah saatlerinde sisin kalkmasının ardından sıcaklık 11 - 14 derece arasında seyredecek. Öğle saatlerinde 19 - 23 dereceye, akşam saatlerinde ise 22 - 25 dereceye yükselecek. Gece saatlerinde sıcaklık 14 - 16 dereceye düşecek. Nem oranı %64 civarında olacak. Hava durumuna uygun giyinmek ve ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemli.

Bursa Hava Durumu! 14 Haziran Pazar Bursa hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bursa'da 14 Haziran 2026 Pazar günü hava durumu değişken olacak. Sabah saatlerinde sis kalkacak. Hava sıcaklığı 11 - 14 derece arasında kalacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 19 - 23 dereceye yükselecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 22 - 25 derece civarında seyredecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık 14 - 16 derece arasında değişecek. Nem oranı %64 civarında olacak. Rüzgar hızı 1 - 4 km/saat arasında değişiklik gösterecek. Hava koşullarına uygun giyinmek faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha sıcak ve güneşli olacak. 15 Haziran Pazartesi günü hava sıcaklığı 14 - 16 derece arasında olacak. Güneşli bir hava bekleniyor. 16 Haziran Salı günü sıcaklık 20 - 31 derece arasında olacak. Güneşli hava hakim olacak. 17 Haziran Çarşamba günü sıcaklık 12 - 28 derece arasında olacak. Çoğunlukla güneşli bir hava görülecek. Güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler giymek önemlidir. Bol su içmek de gereklidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
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