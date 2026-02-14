Bursa Hava Durumu! 14 Şubat Cumartesi Bursa hava durumu nasıl?

14 Şubat 2026 Cumartesi, Bursa'da hava durumu hafif yağışlı. Sabah saatlerinde yağışların etkisi hissedilecek. Öğleden sonra ise yağışların azalması bekleniyor.

Sıcaklık 9 ile 17 derece arasında değişecek. Nem oranı %93 civarında olacak. Rüzgar hızı 10 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günler için hava durumu tahminleri mevcut. 15 Şubat Pazar günü hafif yağmurlar bekleniyor. 16 Şubat Pazartesi günü de benzer yağışlar devam edecek. 17 Şubat Salı günü ise yağmur geçişleri yaşanacak.

Sıcaklıklar 15 Şubat'ta 3 ile 7 derece arasında olacak. 16 Şubat'ta sıcaklık 8 ile 13 derece arasında değişecek. 17 Şubat'ta ise 2 ile 12 derece aralığı öngörülüyor.

Bu dönemde özellikle sabah ve akşam saatlerinde yağışlara dikkat edilmesi önemli. Dışarı çıkarken şemsiye almak faydalı olacaktır. Yüksek nem oranı nedeniyle kat kat giyinmek de rahatlık sağlayacaktır.

Ayrıca hava koşullarına uygun kıyafetler seçmek önemlidir. Rüzgar hızı tahmini 10 km/saat civarında. Hafif rüzgarlara karşı hazırlıklı olmak gerekiyor. Uygun önlemleri almak, konforlu bir gün geçirmenizi sağlayabilir.