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Bursa Hava Durumu! 15 Ağustos Cumartesi Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da hava durumu, 15 Ağustos 2026'da güneşli ve ılıman bir gün sunacak. Öğleden sonra bulutlanma artacak, gündüz sıcaklıkları 21-22 dereceye ulaşacak. 16 Ağustos Pazar ise serin ve yağışlı geçecek. Bu değişken hava koşulları, açık hava etkinliklerini planlayanlar için dikkat gerektiriyor. Hava sıcaklıklarının dalgalanması, giyimde kat kat olmayı önemserken, gün boyunca hava durumunu takip etmek faydalı olacaktır.

Bursa Hava Durumu! 15 Ağustos Cumartesi Bursa hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bursa'da bugün, 15 Ağustos 2026 Cumartesi, hava durumu değişkenlik gösterecek. Gün boyunca hava genel olarak güneşli olacak. Öğleden sonra ise bulutlanma artacak. Sıcaklık, gündüz saatlerinde 21-22 derece arasında olacak. Gece sıcaklıkları 13-14 dereceye düşecek. Bursa'daki hava durumu ılıman ve rahatlatıcı olacak.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu değişken kalacak. 16 Ağustos Pazar günü hava daha serin ve yağışlı olacak. Gündüz sıcaklıkları 20-21 derece, gece ise 11-12 derece civarında olacak. 17 Ağustos Pazartesi günü hava tekrar güneşli ve ılıman hale gelecek. Gündüz sıcaklıkları 22-23 derece, gece sıcaklıkları ise 11-12 derece olarak değişecek. 18 Ağustos Salı günü hava bol güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklıkları 24-25 derece, gece ise 13-14 derece arasında seyredecek.

Bu değişken hava koşulları, Bursa'da yaşayanların planlarını yaparken esnek olmalarını gerektiriyor. Özellikle 16 Ağustos Pazar için yağışlı hava tahmini önemli bir engel oluşturabilir. Açık hava etkinlikleri planlayanlar için hava durumunu göz önünde bulundurmak faydalı olacaktır.

Hava sıcaklıklarındaki dalgalanmalar da dikkate alınmalı. Sabah ve akşam saatlerinde serin hava koşulları görülecek. Kat kat giyinmek, gün boyunca rahat etmenize yardımcı olur. Ayrıca ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmanızı sağlar.

Bursa'da 15 Ağustos Cumartesi günü hava genel olarak güneşli ve ılıman olacak. Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Özellikle 16 Ağustos Pazar günü yağışlı hava tahmini önem taşıyor. Planlarınızı yaparken hava durumunu takip etmek, gerekli önlemleri almak önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
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