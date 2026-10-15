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Bursa Hava Durumu! 15 Ekim Perşembe Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 15 Ekim 2026 hava durumu güneşli ve açık olarak öne çıkıyor. Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Sabah saatlerinde serinlik hissedilirken, öğleye doğru sıcaklık artışı bekleniyor. Akşam saatlerinde rüzgarların etkisiyle sıcaklık düşecek. Önümüzdeki günlerde hava tahminleri, sıcaklıkların 18 ile 23 arasında olacağını gösteriyor. Hafif yağışlar bekleniyor, bu da doğanın canlanmasına fırsat sunuyor.

Bursa Hava Durumu! 15 Ekim Perşembe Bursa hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün 15 Ekim 2026. Bursa'da hava durumu dikkat çekici. Şehir sonbaharın etkisini hissetmeye devam ediyor. Hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Özellikle sabah saatlerinde hava serin. Öğle saatlerine yaklaşırken güneşin etkisi artıyor. Gün içinde güneşli anlar yaşanacak. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal bir fırsat sunuluyor.

Bugünkü hava, açık ve güneşli. Evden çıkmadan önce hafif bir üst giysi almak iyi bir fikir. Sabah serinliği hissedilebilir. Akşam saatlerine doğru sıcaklıklar düşmeye başlayacak. Soğuk rüzgarların etkisi artacak. Akşam programları için kalın bir ceket almak önemli.

Önümüzdeki günlerde hava durumu nasıl olacak? Bursa'nın hava tahmini, sıcaklıkların 18 ile 23 derece arasında olacağını gösteriyor. Haftanın ortalarına doğru hava durumunda değişim yaşanabilir. Bazı günlerde hafif yağışlı havalar bekleniyor. Bu durum doğanın yeşermesi için bir fırsat sunacak.

Hava şartlarına yönelik önlemler almak mümkündür. Öncelikle, hava durumunu takip etmek önemli. Günlük planları buna göre şekillendirmek faydalı olur. Dışarı çıkarken uygun giysiler seçmekte yarar var. Uzun süre dışarıda olacaksanız, ilave bir kaza veya şemsiye bulundurmak iyi olur. Hava durumu, sağlığınız ve günlük aktiviteler için kritik bir unsurdur.

Bursa'da hava durumu oldukça uygun. Güneşli bir günde doğayı keşfetmek ruh halinize fayda sağlar. Günlük planlarınızda hava tahminlerini dikkate almak önemli. Böylece, güzel anlar biriktirmeye devam edebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
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