Bursa Hava Durumu! 17 Mart Salı Bursa hava durumu nasıl?

Bugün, 17 Mart 2026 Salı günü, Bursa'da hava durumu genel olarak bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 13 derece civarında. Gece ise 3 derece civarında olması bekleniyor. Nem oranı %75 civarında, rüzgar hızı saatte 11 kilometre olarak tahmin ediliyor. Bu koşullar altında, gün boyunca hafif bir serinlik yaşanacak. Ayrıca, aralıklı güneşli dönemler öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer bir seyir izleyecek. 18 Mart Çarşamba günü, hava sıcaklığı 12 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 4 derece civarında tahmin ediliyor. 19 Mart Perşembe günü zaman zaman yağmur ve çisenti görülebilir. Gündüz sıcaklığı 8 derece, gece sıcaklığı 4 derece civarında olacak. 20 Mart Cuma günü yağmur ihtimali var. Gündüz sıcaklığı 7 derece, gece sıcaklığı 4 derece civarında bekleniyor. Bu dönemde hava sıcaklıkları 7-13 derece arasında değişecek. Zaman zaman yağışlı koşulların görülmesi de muhtemel.

Hava koşulları altında, özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havaya hazırlıklı olmak önemlidir. Gün içinde güneşli dönemler olsa da ani hava değişimlerine dikkat edilmelidir. 19 ve 20 Mart tarihlerinde yağışlı koşullar etkili olabilir. Dışarı çıkarken uygun bir yağmurluk veya şemsiye almanız faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olduğu bu günlerde alerjik reaksiyonlara karşı tedbirli olmak önerilir.

Bursa'da 17 Mart Salı günü ve önümüzdeki günlerde hava durumu mevsim normallerine uygun olarak değişkenlik gösterecek. Gün içinde güneşli dönemler olacak. Ancak sabah ve akşam saatlerinde serin havaya hazırlıklı olmak önemlidir. Yağışlı günlerde uygun önlemler almak sağlığınız ve konforunuz açısından gereklidir.