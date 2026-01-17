Bursa Hava Durumu! 17 Ocak Cumartesi Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da hava durumu 17 Ocak 2026 Cumartesi günü soğuk ve karla karışık yağmurlu olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 5 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 3 dereceye düşecek. Hissedilen sıcaklık gündüz 0 derece. Akşam saatlerinde hissedilen sıcaklık ise -2 derece olacak. Rüzgarın kuzeydoğudan saatte 12 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor. Nem oranı %86 civarında bekleniyor. Gün doğumu saati 08:23, gün batımı saati ise 18:04 olarak öngörülüyor.

İlerleyen günlerde hava durumu soğuk kalmaya devam edecek. 18 Ocak 2026 Pazar günü hava sıcaklığı 4 derece civarında olacak. 19 Ocak 2026 Pazartesi günü sıcaklık 5 dereceye yükselebilir. Hissedilen sıcaklıklar ise gündüz 0-1 derece civarında. Akşam saatlerinde hissedilen sıcaklık -2 derece olarak bekleniyor. Rüzgarın kuzeydoğudan saatte 12-16 kilometre hızla eseceği öngörülüyor. Nem oranı %70-75 civarında seyredecek. Gün doğumu ve batımı saatleri 08:20-08:23 ve 18:02-18:04 arasında değişiklik gösterebilir.

Bu soğuk hava koşullarında yola çıkacaklar dikkatli olmalı. Araçların kış lastikleriyle donatılması gerekmektedir. Sürüş hızı hava koşullarına uygun şekilde ayarlanmalıdır. Açık alanlarda bulunanların kalın ve su geçirmez giysiler giymesi önemlidir. Bu, hipotermi riskini azaltacaktır. Evlerde ısınma sistemlerinin düzgün çalıştığı kontrol edilmelidir. Su borularının donmaması için gerekli önlemler alınmalıdır. Böylece Bursa'daki olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı olabilirsiniz.