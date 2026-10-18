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Bursa Hava Durumu! 18 Ekim Pazar Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 18 Ekim 2026'daki hava durumu, dışarıda vakit geçirecekler için önemli detaylar sunuyor. Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişirken, sabah serinliği hissedilecek. Güneşin çıkması, hafif yağmur ihtimali ile buluşacak. Dışarı çıkacakların planlarını hava şartlarına göre yapması öneriliyor. Açık hava etkinlikleri için güneşli saatler değerlendirilmeli, bulutlu anlarda şemsiye bulundurulması faydalı olacaktır.

Bursa Hava Durumu! 18 Ekim Pazar Bursa hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bursa'da 18 Ekim Pazar 2026'da hava durumu oldukça ilginç. Hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde serin bir hava mevcut. Gün ilerledikçe güneşin çıkması bekleniyor. Bu, dışarıda keyifli bir atmosfer yaratacak. Ancak, hafif yağmur ihtimali de bulunuyor. Bu durum, dışarı çıkacaklar için önemli bir detay.

Bursa hava durumu, dışarıda vakit geçirenler için dikkat edilmesi gereken unsurları işaret ediyor. Hava, Portakal çiçeği baharını anımsatan bir hafiflikte. Belirli saatlerde belirecek bulutlar ferahlatıcı bir etki yaratabilir. Güneşli saatlerde dışarıda aktif olmak önerilir. Bulutlu anlarda şemsiyenizi yanınıza almanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu bazı küçük değişiklikler gösterecek. Bursa’da sıcaklıklar 18 ile 23 derece arasında dalgalanacak. Gün ilerledikçe yer yer kapalı hava görünümü ortaya çıkabilir. Dışarı çıkacakların hava şartlarını göz önünde bulundurarak plan yapması akıllıca. Piknik veya açık hava etkinlikleri için hava durumunu dikkate almak faydalı olabilir.

Kış aylarına yaklaşırken, Bursa'nın hava durumu günlük yaşamı etkilemese de önemli unsurlar içeriyor. Soğuk havalar öncesinde, hava durumu değişikliklerine hazırlıklı olmak önemli. Bahar ayları için sıcaklıklar dengede kalacak. Ancak ani değişiklikler için giyimde katmanlı tercihler yapmak akıllıca.

Bursa’daki hava durumu, günlük yaşantıyı renklendirirken dikkat edilmesi gereken noktaları da işaret ediyor. Sıcaklıkların 19 ile 22 derece arasında olması, açık hava etkinliklerinde keyifli saatler sağlar. Anlık yağışlar ve kapalı hava ihtimali göz önünde bulundurulmalı. Hava durumunu yakından takip etmek, Bursa’nın doğasından faydalanmak açısından önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
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