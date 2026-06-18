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Bursa Hava Durumu! 18 Haziran Perşembe Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 18 Haziran 2026 Perşembe günü hava durumu sıcak ve az bulutlu olacak. Sabah saatlerinde 20 derece, gündüz ise 27 dereceye kadar yükselebilecek sıcaklıkla karşılaşılacak. Akşam saatlerinde hava sıcaklığı 25 derece civarında seyrederken, gece saatlerinde 19 dereceye düşecek. Dışarıda vakit geçirenlerin güneş koruyucu ürünler kullanmaları ve bol su içmeleri önerilmektedir. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları bekleniyor.

Bursa Hava Durumu! 18 Haziran Perşembe Bursa hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 18 Haziran 2026 Perşembe. Bursa'da hava durumu, genellikle az bulutlu ve sıcak olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 20 derece civarında. Hissedilen sıcaklık 19 derece olarak bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 27 derece civarına yükselecek. Az bulutlu bir hava hâkim olacak. Hissedilen sıcaklık ise 25 derece dolaylarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 25 derece civarında kalacak. Hissedilen sıcaklık 23 derece olarak tahmin ediliyor. Gece saatlerinde sıcaklık 19 dereceye düşecek. Az bulutlu olacak ve hissedilen sıcaklık 19 derece olacak.

Rüzgar, sabah saatlerinde doğu yönünden 8 km/saat hızla esse de gündüzde kuzey yönünden 14 km/saat hızla esecek. Akşam saatlerinde kuzeydoğu yönünden 14 km/saat hızla rüzgarın esmesi bekleniyor. Gece saatlerinde ise doğu yönünden 6 km/saat olarak hesaplanıyor.

Bu sıcak ve az bulutlu hava koşullarında UV endeksi yüksek olabilir. Dışarıda vakit geçireceklerin güneş koruyucu ürünler kullanmaları önerilir. Uygun kıyafetler giymek de önemlidir. Gün boyunca bol su tüketmek, vücudun susuz kalmasını önleyecektir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 19 Haziran Cuma günü hava sıcaklığı 24 derece civarında olacak. Bulutların arasından ara ara güneş görünecek. 20 Haziran Cumartesi günü 25 derece civarında sıcaklık bekleniyor. Çoğunlukla güneşli bir hava hâkim olacak. 21 Haziran Pazar günü ise sıcaklık 27 derece dolaylarında olacak. Güneşli bir hava hakim olacak.

Bu sıcak ve güneşli günlerde açık hava etkinlikleri için uygun koşullar oluşacaktır. Güneş ışınlarının etkisiyle UV endeksinin yüksek olabileceğini unutmamak lazım. Dışarıda vakit geçireceklerin güneş koruyucu ürünler kullanmaları önemlidir. Uygun kıyafetler giymeleri ve bol su tüketmeleri de faydalıdır.

Bursa'da 18 Haziran 2026 Perşembe günü ve sonraki günlerde hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Dışarıda vakit geçireceklerin güneş koruyucu ürünler kullanmaları önerilmektedir. Uygun kıyafetler giymek ve bol su tüketmek önem arz ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
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