Bursa Hava Durumu! 18 Ocak Pazar Bursa hava durumu nasıl?

Bugün, 18 Ocak 2026 Pazar günü, Bursa'da hava durumu soğuk. Karla karışık yağmur bekleniyor. Gün boyunca hava sıcaklıkları 0 ile 5 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise -3 ile -2 derece civarında olacak. Nem oranı %72. Rüzgar hızı 7.6 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saat 08:22'de gerçekleşecek. Gün batımı ise 18:04'te olacak.

Bursa'da bugünkü hava durumu, sabah ve akşam saatlerinde soğuk. Yağmurlu olacağı için kalın giysiler tercih edilmelidir. Su geçirmez ayakkabılar giymek önemlidir. Yağmurlu hava nedeniyle yolda kayma riski artacaktır. Dikkatli olmak gerekmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 19 Ocak Pazartesi günü hafif kar sağanağı bekleniyor. Hava sıcaklıkları 0 ile 2 derece arasında olacak. 20 Ocak Salı günü güneşli bir hava hakim olacak. Bu gün sıcaklıklar 0 ile 6 derece arasında değişecek. 21 Ocak Çarşamba günü bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 0 ile 5 derece arasında olacak.

Hava durumu değişkenlik göstereceği için planlarınızı yaparken tahminleri kontrol etmek faydalı olacaktır. Soğuk günlerde kalın giysiler giymek sağlığınızı korur. Su geçirmez ayakkabılar da önemli bir gereklilik olacaktır. Ayrıca, yolda kayma riskine karşı dikkatli olunmalıdır.