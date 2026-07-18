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Bursa Hava Durumu! 18 Temmuz Cumartesi Bursa hava durumu nasıl?

Bursa, 18 Temmuz 2026 Cumartesi günü güneşli ve keyifli bir hava ile karşılıyor. Sıcaklık gün boyunca 19 ile 22 derece arasında değişirken, nem oranı %78 seviyelerinde. Rüzgar hızı rahatlatıcı bir esinti sunacak. Önümüzdeki günlerde de benzer hava şartlarının devam etmesi bekleniyor. Bu güzel havadan faydalanmak için açık hava etkinlikleri düzenlemek, doğa yürüyüşleri yapmak için ideal bir dönemdesiniz.

Bursa Hava Durumu! 18 Temmuz Cumartesi Bursa hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün 18 Temmuz 2026 Cumartesi. Bursa'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca sıcaklık 19 ile 22 derece arasında olacak. Güneşli bir gün geçirileceği öngörülüyor. Nem oranı %78 civarında. Rüzgar hızı 7 km/s seviyelerinde olacak. Bu, Bursa'daki havanın rahatlatıcı ve serinletici olacağı anlamına geliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde sürecek. 19 Temmuz Pazar günü hava sıcaklığı 18 ile 21 derece arasında olacak. 20 Temmuz Pazartesi günü ise sıcaklık 19 ile 22 derece arasında seyredecek. 21 Temmuz Salı günü hava sıcaklığı 20 ile 23 derece arasında tahmin ediliyor. Böylece Bursa'da serin ve güneşli hava durumu devam edecek.

Bu güzel hava koşullarından faydalanmak için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde doğa yürüyüşü yapmak ideal. Park ve bahçelerde vakit geçirmek için de uygun bir dönemdesiniz. Gün ortasında serinlemek için kapalı alanlarda vakit geçirebilirsiniz. Ayrıca gölgelik alanlarda dinlenmek iyi bir seçenek olacaktır. Bu dönem dışarıda vakit geçirmek, hem fiziksel hem de ruhsal sağlığınıza katkı sağlar.

Bursa'da 18 Temmuz Cumartesi 2026 ve sonraki günlerde hava durumu oldukça keyifli olacak. Bu fırsatı değerlendirerek açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Doğanın tadını çıkarın.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
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