Bursa Hava Durumu! 19 Ocak Pazartesi Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 19 Ocak 2026 Pazartesi, hava durumu soğuk ve karla karışık yağışlıdır. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 2 derece civarındadır. Gece ise bu sıcaklık -5 dereceye kadar düşecektir. Bursa'da bugünkü hava durumu soğuk ve karla karışık yağışlıdır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu soğuk ve değişken olacaktır. 20 Ocak Salı günü, gündüz sıcaklık 5 derece civarında olacaktır. Gece ise -4 dereceye kadar düşmesi beklenmektedir. 21 Ocak Çarşamba günü, gündüz sıcaklığı 4 derece civarında olacaktır. Gece ise sıcaklık 3 dereceye kadar çıkacaktır. 22 Ocak Perşembe günü, gündüz sıcaklığı 7 derece civarında olacaktır. Gece ise sıcaklık 2 dereceye kadar düşecektir. Bursa'da önümüzdeki günlerde hava durumu soğuk ve değişken olacaktır.

Soğuk ve değişken hava koşullarında dikkatli olunması önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yola çıkacakların önlem alması gerekmektedir. Yolda buzlanma ve kayma riski vardır. Araçların kış lastikleriyle donatılması önemlidir. Hız limitlerine uyulması da büyük önem taşımaktadır. Soğuk havalarda vücut ısısını korumak için kat kat giyinmek faydalıdır. Sıcak içecekler tüketmek de vücut ısısını artırır. Evlerde, pencere ve kapıların iyi kapatılması gerekmektedir. Isı yalıtımının kontrolü de ihmal edilmemelidir. Kaloriferlerin düzenli temizlenmesi, ısınma verimliliğini artıracaktır.

