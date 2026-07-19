Bursa Hava Durumu! 19 Temmuz Pazar Bursa hava durumu nasıl?

Bugün, 19 Temmuz 2026 Pazar günü, Bursa'da hava durumu oldukça keyifli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 27 derece civarında. Gece sıcaklıklarının ise 12 ile 15 derece arasında olması bekleniyor. Gün boyunca bol güneş ışığı altında açık hava etkinlikleri için ideal bir gün var.

Bursa'nın Marmara iklimi, Temmuz aylarında sıcak ve güneşli hava koşulları getirir. Gündüz sıcaklıkları 32 ile 34 derece arasında değişiyor. Gece sıcaklıkları ise 17 ile 19 derece civarındadır. Yağış ihtimali %10 civarındadır. Bu durum, yağışlı günlerin nadiren yaşandığı anlamına gelir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 20 Temmuz Pazartesi günü sıcaklık 27 ile 15 derece arasında olacak. 21 Temmuz Salı günü de hava durumu benzer şekilde seyredecek. Her iki gün de bol güneş ışığı altında açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunuyor.

Bu güzel havadan en iyi şekilde faydalanmak için güneş ışınlarının en dik olduğu öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirirken şapka kullanmalısınız. Güneş kremi kullanmayı da ihmal etmemelisiniz. Ayrıca bol su içerek vücudunuzun susuz kalmasını önleyebilirsiniz. Açık hava etkinliklerinizi böylece daha keyifli hale getirebilirsiniz.

Sonuç olarak, Bursa'da 19 Temmuz Pazar günü hava durumu güzel. Önümüzdeki günlerde de benzer koşulların devam etmesi bekleniyor. Bu fırsatı değerlendirerek açık hava etkinliklerinizi planlayabilirsiniz. Keyifli bir hafta geçirmek için harika bir zaman.