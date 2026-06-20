Bursa Hava Durumu! 20 Haziran Cumartesi Bursa hava durumu nasıl?

20 Haziran 2026 Cumartesi, Bursa'da hava durumu kısmen güneşli olacak. Gündüz 25 derece civarında ısınacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Rüzgar kuzeybatıdan saatte 13 kilometre hızla esecek. Nem oranı %79 civarında bekleniyor.

Gelecek günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 21 Haziran Pazar günü hava sıcaklığı 27 derece civarında olacak. 22 Haziran Pazartesi günü sıcaklık 27 ile 28 derece arasında olması tahmin ediliyor. Hava genellikle güneşli, rüzgar kuzeybatıdan esecek.

Açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Bu güzel havayı değerlendirmeniz için harika bir fırsat. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde güneş kremi kullanmayı unutmayın. Bol su içmek de önemli. Rüzgarın hızı artabileceği için açık alanlarda dikkatli olmalısınız.