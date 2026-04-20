Bursa Hava Durumu! 20 Nisan Pazartesi Bursa hava durumu nasıl?

Bugün, 20 Nisan 2026 Pazartesi, Bursa'da hava genellikle güneşli ve ılımandır. Gündüzde hava sıcaklığı 18 derece civarındadır. Sabah saatlerinde termometreler 9 dereceyi gösterir. Öğleye doğru sıcaklık 17 dereceye kadar yükselebilir. Akşam saatlerinde hava sıcaklığı 16 derece civarında olacaktır. Rüzgar doğu yönünden saatte 7 kilometre hızla esecektir. Nem oranı sabah saatlerinde %94, öğle saatlerinde %49’dur. Akşam saatlerinde ise nem oranı %69 civarındadır.

Önümüzdeki günlerde Bursa'da hava koşullarında bazı değişiklikler olacaktır. 21 Nisan Salı günü yer yer sağanak yağışlar beklenmektedir. Sıcaklıklar 20 derece civarında seyredecektir. 22 Nisan Çarşamba günü yağmur ve çisenti ihtimali bulunmaktadır. Bu günde sıcaklıklar 12 derece civarındadır. 23 Nisan Perşembe günü hava bulutlu olacak ve sıcaklıklar 13 derece civarındadır.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle 21 ve 22 Nisan tarihlerindeki yağışlı havaya karşı önlem almalısınız. Şemsiye veya yağmurluk edinmekte fayda vardır. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilecektir. Kat kat giyinmek iyi bir fikirdir. Yanınızda bir mont bulundurmak yararlı olacaktır. Plan yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almak, gününüzü daha konforlu geçirmenize yardımcı olacaktır.