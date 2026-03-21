Bursa Hava Durumu! 21 Mart Cumartesi Bursa hava durumu nasıl?

Bugün, 21 Mart 2026 Cumartesi. Bursa'da hava durumu hafif yağmurlu ve serin. Gündüz saatlerinde sıcaklık 8 derece civarında. Gece ise sıcaklık 4 dereceye düşecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı saatte 15 kilometreye ulaşacak. Bursa'da bugünkü hava, serin ve hafif yağmurlu.

Önümüzdeki günlerde benzer hava durumu devam edecek. 22 Mart Pazar günü bir-iki kısa süreli sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar 8 ile 5 derece arasında değişecek. 23 Mart Pazartesi günü alçak bulutlar hakim olacak. Sıcaklıklar 10 ile 6 derece arasında seyredecek. 24 Mart Salı günü zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Sıcaklıklar yine 8 ile 6 derece arasında olacak. Bu dönemde hava durumu genel olarak serin ve yağışlı.

Bu hava koşullarına hazırlıklı olmak için sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutacak giysiler giyilmeli. Yağmurlu günlerde su geçirmeyen ayakkabılar tercih edilmelidir. Ayrıca, yağışlı havalarda trafikte dikkatli olunmalı. Araçların silecekleri ile lastiklerinin durumuna dikkat edilmelidir. Bu şekilde, Bursa'da hava koşullarına karşı hazırlıklı olabilirsiniz. Günlük aktivitelerinizi daha rahat planlama imkanı bulabilirsiniz.