Bursa Hava Durumu! 21 Mayıs Perşembe Bursa hava durumu nasıl?

21 Mayıs 2026 Perşembe günü, Bursa'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde hava çok bulutlu olacak. Sıcaklık 12-13 derece civarında seyredecek. Günün ilerleyen saatlerinde, şiddetli sağanak yağışlar etkili olacak. Hava sıcaklıkları 18-19 dereceye kadar yükselecek. Akşam saatlerinde yağışların şiddeti azalacak. Sıcaklık 12-13 derece arasında kalacak.

Bursa'da bugünkü hava durumu, sabah ve akşam saatlerinde yağışlı koşulların olacağı bir gün. Dışarı çıkarken su geçirmez bir mont veya şemsiye almanız faydalı olacaktır. Yağışların şiddetli olabileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Trafikte dikkatli olmanızda yarar var.

Önümüzdeki günlerde hava durumu da değişkenlik gösterecek. 22 Mayıs Cuma günü kısa süreli sağanaklar bekleniyor. Sıcaklık gündüz 19-20 derece, gece ise 14-15 derece civarında olacak. 23 Mayıs Cumartesi günü, yağmur geçişleri görülecek. Sıcaklık gündüz 18-19 derece, gece 14-15 derece arasında değişecek. 24 Mayıs Pazar günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklık gündüz 18-19 derece, gece ise 13-14 derece civarında olacak.

Bu dönemde hava koşulları değişken olacak. Dışarı çıkarken su geçirmez bir mont veya şemsiye almanız önemlidir. Ani yağışlardan korunmanıza yardımcı olacaktır. Trafikte dikkatli olmalı ve yol koşullarına uygun hızda seyretmelisiniz.

Bursa'da 21 Mayıs Perşembe günü ve önümüzdeki günlerde hava durumu değişken. Yağışların etkili olacağı günlerde hazırlıklı olmak gerekir. Hava koşullarına uygun hareket etmek, konforlu ve güvenli bir gün geçirmenize katkı sağlar.