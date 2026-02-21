HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bursa Hava Durumu! 21 Şubat Cumartesi Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 21 Şubat 2026 Cumartesi günü hava durumu değişken bir seyir izleyecek. Sabah 4 derece civarında başlayacak olan sıcaklık, gündüz saatlerinde 10 dereceye yükselecek. Açık ve güneşli bir hava hakimken, akşam saatlerinde tekrar 4 dereceye düşmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde de hava sıcaklıkları 22 Şubat'ta 4 derece, 23 Şubat'ta 8 derece ve 24 Şubat'ta 11 dereceye kadar çıkacak. Soğuk havalara karşı kat kat giyinmek önemli.

Bursa Hava Durumu! 21 Şubat Cumartesi Bursa hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 21 Şubat 2026 Cumartesi, Bursa'da hava durumu değişken olacak. Sabah sıcaklığı 4 derece civarında bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 10 dereceye yükselecek. Açık ve güneşli bir hava hakim olacak. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık 4 dereceye düşecek. Açık ve serin bir hava bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişken kalacak. 22 Şubat Pazar günü hava sıcaklıkları 4 derece civarında olacak. Karla karışık yağmurlu bir hava bekleniyor. 23 Şubat Pazartesi günü sıcaklıklar 8 dereceye kadar çıkacak. Kısmen güneşli bir hava hakim olacak. 24 Şubat Salı günü ise, hava sıcaklıkları 11 derece civarında olacak. Kısmen güneşli bir hava bekleniyor.

Bu değişken hava koşulları nedeniyle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşecek. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir mont bulundurmanız önerilir. Yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmez mont kullanarak ıslanmaktan korunabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Malatya'da korkutan deprem!Malatya'da korkutan deprem!
Aileye silahlı saldırı: Anne öldü, baba ve kız ağır yaralıAileye silahlı saldırı: Anne öldü, baba ve kız ağır yaralı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Açıklamalar peş peşe geldi: "İran'ı terk edin"

Açıklamalar peş peşe geldi: "İran'ı terk edin"

Metroraylara atlayan lise öğrencisi Aylin hayatını kaybetti

Metroraylara atlayan lise öğrencisi Aylin hayatını kaybetti

Tolunay Kafkas pimi çekti, sosyal medya karıştı! "Açık ara en iyisi Barış Alper!" sözlerine ezeli rakiplerden olay tepki...

Tolunay Kafkas pimi çekti, sosyal medya karıştı! "Açık ara en iyisi Barış Alper!" sözlerine ezeli rakiplerden olay tepki...

İsmail Hacıoğlu gözaltına alınmıştı! Yeni oyuncu arayışı başladı

İsmail Hacıoğlu gözaltına alınmıştı! Yeni oyuncu arayışı başladı

ABD Başkanı Trump'tan yeni karar! Küresel gümrük vergisi hamlesi

ABD Başkanı Trump'tan yeni karar! Küresel gümrük vergisi hamlesi

Emekliye kötü haber! Özgür Erdursun emekli aylığı alan herkesi uyardı

Emekliye kötü haber! Özgür Erdursun emekli aylığı alan herkesi uyardı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.