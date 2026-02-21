Bursa Hava Durumu! 21 Şubat Cumartesi Bursa hava durumu nasıl?

Bugün, 21 Şubat 2026 Cumartesi, Bursa'da hava durumu değişken olacak. Sabah sıcaklığı 4 derece civarında bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 10 dereceye yükselecek. Açık ve güneşli bir hava hakim olacak. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık 4 dereceye düşecek. Açık ve serin bir hava bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişken kalacak. 22 Şubat Pazar günü hava sıcaklıkları 4 derece civarında olacak. Karla karışık yağmurlu bir hava bekleniyor. 23 Şubat Pazartesi günü sıcaklıklar 8 dereceye kadar çıkacak. Kısmen güneşli bir hava hakim olacak. 24 Şubat Salı günü ise, hava sıcaklıkları 11 derece civarında olacak. Kısmen güneşli bir hava bekleniyor.

Bu değişken hava koşulları nedeniyle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşecek. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir mont bulundurmanız önerilir. Yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmez mont kullanarak ıslanmaktan korunabilirsiniz.