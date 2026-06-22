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Bursa Hava Durumu! 22 Haziran Pazartesi Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 22 Haziran 2026 itibarıyla hava durumu, açık hava etkinlikleri için son derece uygun. Gündüz sıcaklıkları 27 derece civarında, gece ise 12-14 derece arasında değişiyor. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları bekleniyor. 23, 24 ve 25 Haziran tarihlerinde güneşli, sıcak bir hafta geçireceksiniz. Dışarıda vakit geçirirken güneş kremi ve bol suyu unutmayın. Bu güzel havayı doğa yürüyüşleriyle değerlendirebilirsiniz.

Bursa Hava Durumu! 22 Haziran Pazartesi Bursa hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bursa'da bugün, 22 Haziran Pazartesi 2026, hava durumu oldukça keyifli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 27 derece civarında. Gece ise 12 ile 14 derece arasında seyrediyor. Hava genellikle güneşli ve az bulutlu. Yağış ihtimali yalnızca %10 civarında. Açık hava etkinlikleri için ideal bir gün.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu benzer şekilde devam edecek. 23 Haziran Salı günü gündüz sıcaklığı 27 derece civarında olacak. Gece ise 10 ile 12 derece arasında seyredecek. Hava güneşli ve parçalı bulutlu. Yağış ihtimali düşük kalacak. 24 Haziran Çarşamba günü gündüz sıcaklığı 28 derece olacak. Gece 13 ile 15 derece arasında bir sıcaklık olacak. Hava bol güneşli. Yağış beklenmiyor. 25 Haziran Perşembe günü gündüz sıcaklığı 29 dereceyi bulacak. Gece sıcaklığı 13 ile 15 derece arasında kalacak. Hava yine güneşli ve yağış beklenmiyor.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz. Piknik yapabilir, doğa yürüyüşlerine çıkabilir veya deniz ile havuz keyfi yapabilirsiniz. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda olacaksanız, güneş kremi kullanmalısınız. Bol su içmeyi de unutmayın. Gündüzleri sıcaklık 27 ile 29 derece arasında değişiyor. Geceleri ise 10 ile 15 derece arasında serin olabilir. Bu nedenle akşamları yanınıza ceket almanız faydalı olacaktır.

Bursa'da önümüzdeki günlerde hava durumu güzel olmaya devam edecek. Açık hava etkinlikleri için ideal bir dönemdesiniz. Günlük aktivitelerinizi planlarken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Bu, keyifli ve sağlıklı bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
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