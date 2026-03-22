Bursa Hava Durumu! 22 Mart Pazar Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 22 Mart 2026 Pazar günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde hava çok bulutlu olacak. Sıcaklık 5 derece civarında seyredecek. Günün ilerleyen saatlerinde bir iki kısa süreli sağanak bekleniyor. En yüksek sıcaklık 9 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 6 derece seviyelerine düşecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde değişken olacak. Pazartesi günü muhtemel sağanaklar bekleniyor. Hava sıcaklıkları 6 ile 11 derece arasında değişecek. Salı günü zaman zaman yağmur ve çisenti olacak. Sıcaklıklar 5 ile 9 derece arasında seyredecek. Çarşamba günü yer yer sağanaklar görülmesi öngörülüyor. Yağmur azalarak devam edecek ve sıcaklıklar 4 ile 10 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenliği önemlidir. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanların hazırlıklı olması gerekiyor. Yanınızda bir şemsiye veya su geçirmez bir ceket bulundurmalısınız. Ani yağışlardan korunmak için bu önlemleri almanız faydalı olacaktır. Ayrıca hava sıcaklıklarındaki düşüşlere karşı kat kat giyinmek önemlidir. Vücut ısısını korumak sağlığınız açısından gereklidir.

Bursa'da 22 Mart 2026 Pazar günü ve takip eden günlerde hava durumu değişken olacak. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almanız konforlu bir hafta geçirmenize yardımcı olacaktır.