HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bursa Hava Durumu! 22 Mart Pazar Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 22 Mart 2026 Pazar günü hava durumu oldukça değişken olacak. Sabah bulutlu başlayan gün, ilerleyen saatlerde kısa süreli sağanaklarla devam edecek. Sıcaklık 5 dereceden 9 dereceye çıkacak, akşam ise 6 dereceye düşecek. Pazartesi gününden itibaren benzer hava koşulları bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların yanlarında şemsiye bulundurmaları ve kat kat giyinmeleri öneriliyor. Hava sıcaklıklarındaki düşüşe karşı tedbirli olmak önemli.

Simay Özmen

Bursa'da 22 Mart 2026 Pazar günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde hava çok bulutlu olacak. Sıcaklık 5 derece civarında seyredecek. Günün ilerleyen saatlerinde bir iki kısa süreli sağanak bekleniyor. En yüksek sıcaklık 9 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 6 derece seviyelerine düşecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde değişken olacak. Pazartesi günü muhtemel sağanaklar bekleniyor. Hava sıcaklıkları 6 ile 11 derece arasında değişecek. Salı günü zaman zaman yağmur ve çisenti olacak. Sıcaklıklar 5 ile 9 derece arasında seyredecek. Çarşamba günü yer yer sağanaklar görülmesi öngörülüyor. Yağmur azalarak devam edecek ve sıcaklıklar 4 ile 10 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenliği önemlidir. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanların hazırlıklı olması gerekiyor. Yanınızda bir şemsiye veya su geçirmez bir ceket bulundurmalısınız. Ani yağışlardan korunmak için bu önlemleri almanız faydalı olacaktır. Ayrıca hava sıcaklıklarındaki düşüşlere karşı kat kat giyinmek önemlidir. Vücut ısısını korumak sağlığınız açısından gereklidir.

Bursa'da 22 Mart 2026 Pazar günü ve takip eden günlerde hava durumu değişken olacak. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almanız konforlu bir hafta geçirmenize yardımcı olacaktır.

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.