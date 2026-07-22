Bursa Hava Durumu! 22 Temmuz Çarşamba Bursa hava durumu nasıl?

Bugün 22 Temmuz 2026 Çarşamba, Bursa'da hava durumu oldukça sıcak ve güneşli olacak. Gün boyunca hava sıcaklığının 35 derece civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklık, Bursa'nın tipik yaz havasını yansıtıyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

Sıcak havanın etkisiyle nem oranı yüksek olabilir. Bu durum, açık hava etkinlikleri planlayanlar için rahatsızlık verebilir. Gün boyunca bol su içmek faydalı olacaktır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek de önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sıcak ve güneşli olacak. Perşembe günü hava sıcaklığının 37 derece civarında olması öngörülüyor. Cuma günü ise sıcaklığın 30 derece civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar, yaz mevsiminin tipik özelliklerini yansıtıyor. Açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunuyor.

Yine, sıcak havanın etkisiyle nem oranı yüksek olabilir. Bu durum, rahatsızlık yaratabilecek bir etkendir. Açık hava etkinlikleri planlayanların bol su içmesi önemlidir. Hafif giysiler tercih etmelidirler. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanmaları da faydalı olacaktır.

Sıcak havalarda hava kalitesinin düşebileceğini unutmamalıyız. Bu durum, özellikle solunum yolu rahatsızlıkları olanlar için sorun yaratabilir. Hava kalitesinin düşük olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak gerekir. Kapalı alanlarda kalmak da faydalı olacaktır.

Bursa'daki hava durumu 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların ve hassas grupların gerekli önlemleri almaları önemlidir.