Bursa Hava Durumu! 24 Mart Salı Bursa hava durumu nasıl?

Bugün, 24 Mart 2026 Salı günü, Bursa'da hava durumu değişken. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 5-6 derece civarında. Zaman zaman yağmur ve çisenti görülecek. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 8-9 dereceye yükselecek. Hafif yağmurun devam etmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 4-5 dereceye düşecek. Hava daha da serinleşecek. Gece saatlerinde sıcaklık 4-5 derece civarında kalacak. Hava yine serin olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 25 Mart Çarşamba günü, hava sıcaklıkları 2-3 derece civarında olacak. Hafif yağmurun devam etmesi bekleniyor. 26 Mart Perşembe günü, hava sıcaklıkları 14-15 dereceye yükselecek. Daha sıcak bir hava hakim olacak. 27 Mart Cuma günü ise hava sıcaklıkları 17-18 dereceye ulaşacak. Bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor.

Bursa'da bugünkü hava durumu ve önümüzdeki günlerin koşulları önemli. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olmak gerekli. Yanınızda bir şemsiye bulundurmak faydalı olur. Olası yağışlardan korunmanızı sağlar. Gündüz saatlerinde hava daha sıcak olacak. Kat kat giyinmek pratik olacak. Gerektiğinde katları çıkarıp giymek kolaylık sağlar. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olmak önemlidir.