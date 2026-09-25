Bursa Hava Durumu! 25 Eylül Cuma Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 25 Eylül Cuma 2026 tarihinde hava durumu tipik bir sonbahar günü. Şehirde sıcaklık 20 derece civarında. Güneşli bir sabah ile başlayan gün, daha sonra kısa süre için bulutlanıyor. Bu durum, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için hoş bir atmosfer sunuyor. Öğle saatlerinde sıcaklık biraz daha artıyor. Özellikle parklarda yürüyüş yapanlar keyifli bir deneyim yaşıyor.

Bugünkü havanın durumu sorulduğunda, Bursa'nın caddelerinde dolaşan insanlar gülümsemeleri ile havanın keyfini çıkardıklarını gösteriyor. Sabah saatlerinde oluşan serin hava, kalın giyinmeyi gerektiriyor. Ancak gün boyunca hissedilen sıcaklık oldukça rahatlatıcı. 20 derecelik sıcaklık, sonbaharın tadını çıkarmak için mükemmel.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ilginç bir seyir izleyecek. Cumartesi günü, hava biraz serinleyebilir. Sıcaklık 19 derece civarına düşebilir. Bu, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ceket giymeyi gerektirebilir. Pazar günü ise sıcaklık tekrar 21 dereceye yükselebilir. Bu, sonbaharın keyfini çıkarmak için ideal bir fırsat sunar.

Hava durumuna göre bazı önlemler almak önemlidir. Sabah saatlerinde hava serin olduğundan dışarı çıkmadan önce kat kat giyinmek gerekir. Gün içinde değişen hava koşullarına hazırlıklı olmak için bu faydalıdır. Güneşlenmek isteyenler için güneş kremi kullanmak önemlidir. Cilt, bu geçiş döneminde hassaslaşabilir. Sonbahar aylarında hava hızla değiştiği için bir şemsiye almak da yararlıdır. Aniden oluşabilecek yağışlara karşı korunursunuz.

Bursa'daki hava durumu genel olarak sonbahar havasına uygun. Bugün ve önümüzdeki günlerdeki koşullar, dışarıda vakit geçirme isteğinizi artıracak. Doğanın güzel atmosferine kapılın. Keyifli anlar biriktirin.