Bursa Hava Durumu! 27 Aralık Cumartesi Bursa hava durumu nasıl?

27 Aralık 2025 Cumartesi günü Bursa'da hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Sabah saatlerinde, hava sıcaklığı 5 derece civarında. Yağmur bekleniyor, hissedilen sıcaklık ise 1 derece. Gündüz saatlerinde sıcaklığın 4 derece civarına düşmesi öngörülüyor. Karla karışık yağmurlu bir hava bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık yine 4 derece civarında kalacak. Karla karışık yağmurlu hava devam edecek. Gece saatlerinde sıcaklığın 2 derece civarına düşmesi tahmin ediliyor. Parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Rüzgar kuzey yönünden saatte 10 kilometre hızla esecek. Nem oranı %90 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde Bursa'da hava durumu değişkenlik gösterecek. 28 Aralık Pazar günü, gündüz hava sıcaklığı 7 derece civarında olacak. Yağmurlu bir hava bekleniyor. Akşam saatlerinde, sıcaklık 4 derece civarına düşecek. Karla karışık yağmurlu hava devam edecek. 29 Aralık Pazartesi günü, gündüz hava sıcaklığı 4 derece civarında bekleniyor. Kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Akşam saatlerinde sıcaklığın 5 derece civarında olması öngörülüyor. Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. 30 Aralık Salı günü, gündüz hava sıcaklığı 12 derece civarına yükselecek. Çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 5 derece civarına düşecek. Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.

Soğuk ve yağışlı koşullarda dışarı çıkarken dikkatli olunmalıdır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde kalın ve su geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Yolculuk yaparken yolda oluşabilecek buzlanma ve kaygan zeminlere dikkat edilmelidir. Hava koşullarına uygun ayakkabılar giymek önemlidir. Islanmaktan korunmak için uygun kıyafetler seçilmelidir. Önümüzdeki günlerde değişken hava durumu göz önünde bulundurulmalıdır. Planlarınızı yaparken güncel hava tahminlerini kontrol etmek faydalı olacaktır.