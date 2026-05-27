HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bursa Hava Durumu! 27 Mayıs Çarşamba Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da hava durumu 27 Mayıs 2026'da oldukça keyifli geçecek. Gündüz sıcaklığı 25-26 derece civarındayken, gece 15-16 dereceye düşecek. Hava genellikle açık, yağış beklenmiyor. Hafif bir rüzgar güney yönünden esecek. 28 Mayıs'ta ise sıcaklık 24-25 dereceye düşecek ve hafif yağışlar görülebilir. Dış mekan etkinlikleri için hava ideal, ancak 28 Mayıs için şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır.

Bursa Hava Durumu! 27 Mayıs Çarşamba Bursa hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

27 Mayıs 2026 Çarşamba günü, Bursa'da hava durumu oldukça keyifli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 25-26 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık ise 15-16 dereceye düşecek. Hava genellikle açık kalacak. Yağış beklenmiyor. Rüzgar hafif esiyor. Hızı yaklaşık 3 km/saat. Rüzgar güney yönünden esecek. Nem oranı %50 civarında olacak.

Bursa'daki hava durumu, açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunuyor. Gündüz saatlerinde ince bir ceket alabilirsiniz. Akşam serinliğine karşılık verebilir. Güneş ışığına maruz kalmamak için güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Böylece cildinizi koruyabilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu ılıman seyredecek. 28 Mayıs Perşembe günü, hava sıcaklığının 24-25 derece civarında olması bekleniyor. Ayrıca hafif yağışların görülmesi olası. 29 Mayıs Cuma günü ise sıcaklık 21-22 dereceye düşecek. O gün bulutlu bir hava hakim olacak. 30 Mayıs Cumartesi günü ise sıcaklık 22-23 derece civarında olacak. Güneş ışığı bolca gözüküyor.

Hava durumu, açık hava etkinlikleri için uygun olacak. Ancak 28 Mayıs Perşembe günü hafif yağışlar bekleniyor. Bu nedenle dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olabilir. Diğer günlerde hava koşulları, planladığınız etkinlikler için elverişli görünüyor.

Sonuç olarak, Bursa'da 27 Mayıs Çarşamba günü hava durumu ideal koşullar sunuyor. Önümüzdeki günlerde hava durumu genellikle ılıman ve açık olacak. 28 Mayıs Perşembe günü hafif yağış ihtimalini göz önünde bulundurmalısınız. Planlarınızı buna göre hazırlıklı yapabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erdoğan'dan bayram namazı sonrası 'Gazze' mesajıErdoğan'dan bayram namazı sonrası 'Gazze' mesajı
Özgür Özel'den 'Yeni parti' iddialarına yanıt! Çağrı yaptıÖzgür Özel'den 'Yeni parti' iddialarına yanıt! Çağrı yaptı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel hamlesi! TBMM'ye dilekçe verdi

Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel hamlesi! TBMM'ye dilekçe verdi

Cizre savaş alanına döndü! Akraba iki aile arasında feci kavga: 8 yaralı, 17 gözaltı

Cizre savaş alanına döndü! Akraba iki aile arasında feci kavga: 8 yaralı, 17 gözaltı

Fenerbahçe'de Hakan Safi canlı yayında açıkladı! "Haftaya geliyor"

Fenerbahçe'de Hakan Safi canlı yayında açıkladı! "Haftaya geliyor"

Çitos Efe büyüdü! Son haliyle dikkat çekti

Çitos Efe büyüdü! Son haliyle dikkat çekti

Emekli ve memur maaşı hesabı şekilleniyor: 'Seyyanen zam' vurgusu

Emekli ve memur maaşı hesabı şekilleniyor: 'Seyyanen zam' vurgusu

ŞOK'a projeksiyon cihazı geliyor! 27 Mayıs ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a projeksiyon cihazı geliyor! 27 Mayıs ŞOK aktüel kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.