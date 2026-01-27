Bursa Hava Durumu! 27 Ocak Salı Bursa hava durumu nasıl?

Bugün, 27 Ocak 2026 Salı günü, Bursa'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 11 derece civarında olacak. Hava bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 15 dereceye yükselebilir. Bu saatlerde bulutlu bir hava hakim kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 12 dereceye düşecek. Hava bulutlu kalmaya devam edecek. Gece saatlerinde sıcaklık 9 dereceye kadar inecek. Hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Rüzgar güney yönünden saatte 15 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise %67 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu da değişkenliğini koruyacak. 28 Ocak Çarşamba günü sıcaklıklar 0 ile 2 derece arasında olacak. Bu gün hava kapalı, bulutlu geçecek. 29 Ocak Perşembe günü sıcaklıklar 8 ile 11 derece arasında değişecek. Hava kapalı ve bulutlu olacak. 30 Ocak Cuma günü sıcaklıklar 3 ile 4 derece arasında seyredecek. Hafif çiseleyen yağmur bekleniyor.

Bu hava koşullarına göre, 27 Ocak Salı günü hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olur. Hava sıcaklıklarının gün içinde değişkenlik gösterdiğini göz önünde bulundurun. Kat kat giyinmek pratik olacaktır. Gerektiğinde katları çıkarıp giymek önem taşır. Rüzgarın güney yönünden esmesi nedeniyle, rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edebilirsiniz. Nem oranının yüksek olması, sabah ve akşam saatlerinde hissedilebilir. Nemden korunmak için uygun giysiler seçmelisiniz. Gerekirse bir yağmurluk kullanmak faydalıdır.