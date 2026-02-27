HABER

Bursa Hava Durumu! 27 Şubat Cuma Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'nın hava durumu 27 Şubat 2026 tarihinde kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık 3 ile 5 derece arasında değişirken akşam saatlerinde kısa süreli yağışlar bekleniyor. 28 Şubat Cumartesi günü sıcaklık 7 derece, 1 Mart Pazar günü 9 dereceye çıkacak. 2 Mart Pazartesi ise güneşli hava ve 11 derece sıcaklık öngörülüyor. Bu süreçte uygun giyim ve hazırlıklı olmak, ani hava değişimlerine karşı önemlidir.

Enis Ekrem Ölüç

27 Şubat 2026 Cuma günü Bursa'da hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Gün boyunca sıcaklık 3 ile 5 derece arasında değişecek. Özellikle akşam saatlerinde kısa süreli yağışların görülmesi bekleniyor. Dışarı çıkarken su geçirmez kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Ayrıca uygun ayakkabılar tercih etmek de önemlidir.

28 Şubat Cumartesi günü hava sıcaklığı 7 derece civarına yükselecek. Yine kapalı bir hava hakim olacak. 1 Mart Pazar günü sıcaklık 9 dereceye çıkacak. Kısmen güneşli bir hava bekleniyor. 2 Mart Pazartesi günü gündüz sıcaklığı 11 dereceye ulaşacak. Bu gün açık ve güneşli bir hava olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Bursa'da önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik gösterecek. Bu nedenle, uygun giyinmek ve hazırlıklı olmak önemlidir.

