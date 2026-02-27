Bursa Hava Durumu! 27 Şubat Cuma Bursa hava durumu nasıl?

27 Şubat 2026 Cuma günü Bursa'da hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Gün boyunca sıcaklık 3 ile 5 derece arasında değişecek. Özellikle akşam saatlerinde kısa süreli yağışların görülmesi bekleniyor. Dışarı çıkarken su geçirmez kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Ayrıca uygun ayakkabılar tercih etmek de önemlidir.

28 Şubat Cumartesi günü hava sıcaklığı 7 derece civarına yükselecek. Yine kapalı bir hava hakim olacak. 1 Mart Pazar günü sıcaklık 9 dereceye çıkacak. Kısmen güneşli bir hava bekleniyor. 2 Mart Pazartesi günü gündüz sıcaklığı 11 dereceye ulaşacak. Bu gün açık ve güneşli bir hava olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Bursa'da önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik gösterecek. Bu nedenle, uygun giyinmek ve hazırlıklı olmak önemlidir.