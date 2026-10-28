Bursa Hava Durumu! 28 Ekim Çarşamba Bursa hava durumu nasıl?

Bursa’da 28 Ekim Çarşamba günü hava durumu dinamik bir seyir izliyor. Yerel halk ve ziyaretçileri etkileyecek değişiklikler var. Sabah saatlerinde hava sıcaklıkları 19-20 derece civarında. Bu sıcaklık, açık hava etkinlikleri için elverişli. İlerleyen saatlerde sıcaklıklar düşecek. Gün içinde 18-19 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor. Yüksek bulutlar gökyüzünde yoğunlaşacak. Küçük yağışlar görülebilir. Dışarıda zaman geçireceklerin şemsiye bulundurmaları iyi olur.

Yüksek nem oranı Bursa'nın iklimini etkiliyor. Bu durum, bunaltıcı hissedilmesine neden olabilir. İş veya tatil amacıyla bulunanlar, akşam saatlerinde serin bir hava ile karşılaşacak. Sıcaklıklar 16-17 dereceye inecek. Akşam dışarı çıkacakların kalın giysiler tercih etmelerini öneririz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu mevsim normallerine uygun seyir izleyecek. Özellikle hafta sonuna doğru sıcaklık 17-21 derece arasında dalgalanacak. Bu durum, açık hava etkinliklerine katılımı artırabilir. Ancak, gün içinde yağışlı hava zaman zaman etkili olacak. Bazı planların esnetilmesi gerekebilir. Açık hava organizasyonları düzenleyenlerin bu değişiklikleri dikkate alması önemlidir.

Kışa yaklaşırken, Bursa'da değişken hava koşullarına hazırlıklı olmak şart. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek akıllıca olacaktır. Olası yağışlar için ek önlemler almak gerekmektedir. Mevsim geçişlerinde sağlık sorunlarına karşı hassas olunmalı. Dışarda uzun süre geçirenlerin sağlığı olumsuz etkilenmemeli. Vücudu iyi korumak gerekmektedir.

Bursa’nın hava durumu 28 Ekim Çarşamba günü sıcak ve nemli olacak. Ancak, zaman zaman yağışlı geçişlerin olabileceği unutulmamalı. Hava koşullarına göre planlarda esneklik sağlamak faydalı olacaktır. Gereksiz risklerden kaçınmak akıllıca bir yaklaşım olacaktır.